Ирландец стана 84-тият член на "Клуб 147"

Аарън Хил се превърна в 84-тия различен играч, постигнал максимален брейк в професионалния снукър. 23-годишният ирландец направи перфектната серия от 147 точки в откриващия фрейм от мача срещу китаеца Яо Пънчън във II предварителен кръг на Откритото първенство на Англия в Брентууд.

Хил се наложи с 4:2 и се класира за основната схема. На старта на същинския турнир с 64 играчи той ще се изправи срещу шотландския ветеран Стивън Магуайър отново във формат "4 от 7".

Първият максимум в кариерата на младия Аарън е под №226 в историята на джентълменския спорт. По-впечатляващото е, че това е деветата 147-ица от началото на новия сезон, от който са изминали едва два месеца и половина.

За повече от четири десетилетия след първия регистриран максимум в състезателни условия - на Стив Дейвис на 11 януари 1982 г., има само 11 предишни сезона, в които са постигани поне 9 максимални брейка в рамките на една кампания. И никога това не се е случвало по-рано от януари.

Рекордът за най-много 147-ици в един сезон беше поставен през миналата кампания - общо 15. Деветият от тези максимуми беше реализиран чак на 25 януари от Дейвид Гилбърт. Изобщо най-ранната дата, на която е правен девети максимален брейк за сезона, е 10 януари - през 2017 г., когато автор на 147 става Марк Дейвис.