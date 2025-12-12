Медия без
Руснак нокаутира Пулев и му отне титлата

Важното е, че сме на олимпийския принцип - дойдохме, играхме, опитахме, коментира боксьорът

12 Дек. 2025
Кубрат Пулев лежи по гръб в полусвяст секунди след като беше пратен на пода от Мурат Гасиев.
Кубрат Пулев загуби регулярната титла на Световната боксова асоциация (WBA) още при първата защита. В своето изобщо първо качване на ринга, откакто преди година в София победи Махмуд Чар и му отне пояса, 44-годишният българин бе нокаутиран от руснака Мурат Гасиев.

Двубоят в Дубай приключи в 6-ия от планираните 12 рунда, когато 32-годишният претендент намери с ляво кроше брадичката на Пулев през отворения му гард и го прати по гръб на пода. Реферът сложи край на срещата още преди да е приключил с отброяването, тъй като ветеранът от София гледаше с блуждаещ поглед и дълго след края не успя да се изправи на крака.

"Чувствам се супер. Благодаря на хората, които ме подкрепяха. Но бокс е все пак. Един удар може да реши целия мач, както и стана - бяха първите думи на Кубрат пред bTV минути след края на мача. - За съжаление, виждате - толкова много удари, все един може да пропусне човек. Трябва да бъдем прецизни. С тия малки ръкавици няма как. Яд ме е, че не можах да зарадвам българите. Но важното е, че сме на олимпийския принцип - дойдохме, играхме, опитахме. На всички българи искам да им кажа, че им благодаря, че дойдоха да ме подкрепят от всички краища на света."

За Пулев това беше четвърта загуба (и трета с нокаут) в кариерата му на професионалист при 32 извоювани победи (14 с нокаут). Гасиев пък постигна най-значимия успех в своята визитка и вече е с баланс 33-2 (26 нокаута) на профиринга.

Цялата галавечер в емирството беше посветена на Русия. Организатор беше низвергнатата от МОК международна боксова асоциация (IBA), управлявана от приближения до Владимир Путин и изхвърлен от администрацията на аматьорския бокс Умар Кремльов. Повечето участници в подгряващите мачове също бяха руснаци, както и самият главен герой Гасиев.

Преди началото на основната битка се вееше руското знаме и звучеше химнът на изключената от световния спорт страна агресор. Трибуните бяха изпълнени предимно с руски запалянковци, макар да имаше и българска агитка. Цялата зала и самият ринг бяха брандирани от руски спонсори, най-вече бетинг компании.

