Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Усик поиска бивш шампион на WBC за следващ съперник

Мач с Уайлдър би бил интересен, смята украинският боксьор

Днес, 11:23
Александър Усик притежава четири от петте основни пояса в тежка категория на профибокса.
ЕПА/БГНЕС
Александър Усик притежава четири от петте основни пояса в тежка категория на профибокса.

Шампионът в тежка категория на четири от петте организации в професионалния бокс Александър Усик поиска да се изправи срещу Дионтей Уайлдър в следващия си мач. Украинецът обяви, че ще се се качи на ринга отново през 2026 г., след като последният му бой беше през юли срещу Даниел Дюбоа.

Само за пет рунда на ст. "Уембли" в Лондон Усик отказа британеца от претенциите му да отнеме поясите на WBA, WBC, WBO, IBO и сп. "Ринг" и му взе този на IBF. Впоследствие супершампионът доброволно се отказа от титлата на WBO.

"Продължавам следващата година. Искам да се бия с Дионтей Уайлдър. Смятам, че би било интересно", заяви Усик в интервю за Boxing King Media в понеделник.

Американецът е бивш световен шампион във версия WBC (2015-2020). Бронзовия бомбардировач беше един от най-мощните нокаутьори в дивизията, но кариерата му се оказа в застой, откакто загуби два поредни двубоя срещу Тайсън Фюри през 2020 и 2021 г.

Оттогава Уайлдър записа победи срещу Роберт Хелениус и Тайрел Хърндон и загуби срещу Джоузеф Паркър и Джан Джълей.

"Той е световен шампион. Много известен и силен. Един от великите в категорията в последните 10 години. Говорих с моя екип и той е първата опция", увери обаче украинският крал в тежка категория.

38-годишният Усик има баланс от 24-0 (15 нокаута) на профиринга. 40-годишният Уайлдър е с актив 44-4-1 (43 нокаута).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бокс, Александър Усик, Дионтей Уайлдър

Още новини по темата

България ще приеме Евро 2026 по бокс
01 Дек. 2025

Казах оглави олимпийския бокс и обеща пълно признаване от МОК
24 Ноем. 2025

Александър Усик се отказа от една световна титла

18 Ноем. 2025

Руснак се оказа претендентът за титлата на Пулев
16 Окт. 2025

Рами Киуан стана световен вицешампион по бокс
14 Септ. 2025

16 г. по-късно български боксьор е на световен финал
12 Септ. 2025

България спечели първи световни медали в бокса от 2019 г.
10 Септ. 2025

Скандална боксьорка ще доказва с PCR тест, че е жена
22 Авг. 2025

Боксът въведе задължителен тест за трансджендъри
21 Авг. 2025

Усик остава недосегаем в кралската дивизия на бокса
20 Юли 2025

САЩ арестуваха бивш боксов шампион за връзки с наркокартел
04 Юли 2025

Почина боксовият шампион Емил Чупренски
31 Май 2025

Почина легендата в бокса Джордж Форман
22 Март 2025

БФБокс взима олимпийския завой със снишаване
12 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д