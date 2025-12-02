Усик поиска бивш шампион на WBC за следващ съперник

Шампионът в тежка категория на четири от петте организации в професионалния бокс Александър Усик поиска да се изправи срещу Дионтей Уайлдър в следващия си мач. Украинецът обяви, че ще се се качи на ринга отново през 2026 г., след като последният му бой беше през юли срещу Даниел Дюбоа.

Само за пет рунда на ст. "Уембли" в Лондон Усик отказа британеца от претенциите му да отнеме поясите на WBA, WBC, WBO, IBO и сп. "Ринг" и му взе този на IBF. Впоследствие супершампионът доброволно се отказа от титлата на WBO.

"Продължавам следващата година. Искам да се бия с Дионтей Уайлдър. Смятам, че би било интересно", заяви Усик в интервю за Boxing King Media в понеделник.

Американецът е бивш световен шампион във версия WBC (2015-2020). Бронзовия бомбардировач беше един от най-мощните нокаутьори в дивизията, но кариерата му се оказа в застой, откакто загуби два поредни двубоя срещу Тайсън Фюри през 2020 и 2021 г.

Оттогава Уайлдър записа победи срещу Роберт Хелениус и Тайрел Хърндон и загуби срещу Джоузеф Паркър и Джан Джълей.

"Той е световен шампион. Много известен и силен. Един от великите в категорията в последните 10 години. Говорих с моя екип и той е първата опция", увери обаче украинският крал в тежка категория.

38-годишният Усик има баланс от 24-0 (15 нокаута) на профиринга. 40-годишният Уайлдър е с актив 44-4-1 (43 нокаута).