Александър Усик се отказа от една световна титла

ЕПА/БГНЕС Последният двубой на Усик бе срещу Даниъл Дюбоа, когото повали в 5-ия рунд на ринга в лондонския стадон "Уембли" през юли и спечели 24-ата си победа от 24 професионални мача

Шампионът в тежка категория Александър Усик се отказа от световната си титла във версия Световна боксова организация (WBO), заради което Фабио Уордли бе повишен до световен шампион. WBO потвърди късно снощи, че именно 30-годишният британец ще вземе пояса от украинския боксьор.

„Световната боксова организация (WBO) получил официално съобщение от екипа на Александър Усик относно бъдещето на шампионската титла на WBO в тежка категория. След внимателно обмисляне Усик е решил да се откаже от титлата - се казва в изявлението. - WBO изразява дълбокото си уважение, възхищение и благодарност към Усик, непобеден и безспорен световен шампион на WBO в две категории и заслужил боец, който е пример за всяко право, привилегия и чест, свързани с отличието Супершампион на WBO. Кариерата му е една от най-изключителните и исторически в съвременната боксова ера“.

Усик нокаутира Даниъл Дюбоа (Вбр) през юни и стана двукратен абсолютен шампион в тежка категория, след като взе пояса и на IBF (Международна боксова федерация) и обедини четирите най-важни трофея. След това WBO му разпореди да защити титлата си срещу временния шампион по онова време - Джоузеф Паркър (НЗел).

Украинският боксьор обаче обяви, че има контузия и му бе дадено допълнително време за възстановяване, а същевременно Паркър избра да се бие с Уордли. На 25 октомври в Лондон Уордли нокаутира новозеландеца в 11-ия рунд, за да вземе временната титла. Сега, след отказването на украинеца, той бе повишен до пълен шампион на WBO в тежка категория.

След победата си над Паркър, Уордли веднага предизвика Усик, но тази битка пропада и тепърва ще се назначава претендент за титлата. 30-годишният Уордли обаче записва името си като 11-ия британски боксьор със световна титла в тежка категория. Преди него шампиони бяха Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа, Дейвид Хей, Ленъкс Луис, Хърби Хайд, Хенри Акинванде, Франк Бруно, Майкъл Бент и Роб Фицпатрик.

За Усик пък това не е първи отказ от шампионски пояс. През лятото на 2024 г. той предаде титлата си във версия IBF, за да бъде заложена в мача между британците Антъни Джошуа и Даниъл Дюбоа. Така украинецът изкара едва 38 дни като абсолютен шампион при най-тежките след първата си обединителна победа, спечелена срещу Тайсън Фюри през май в Рияд (С.Арабия).