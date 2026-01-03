Почина футболната легенда Димитър Пенев

На 80-годишна възраст ни напусна легендарният футболист и треньор Димитър Пенев. Една от най-големите личности в българския футбол е починал днес преди обед.

Роден на 12 юли 1945 г. в софийското село Мировяне, Пената, както го наричаха всички, започва футболната си кариера още 17-годишен в столичния "Локомотив", където играе в периода 1962-64 г. (35 мача и 1 гол) и печели първата си шампионска титла (сезон 1963/64).

След това преминава в ЦСКА, за да стане една от най-големите легенди на клуба. Железният защитник има общо 329 мача и вкарва 24 гола с червения екип между 1964 и 1977 г. Става 7 пъти шампион на България и печели 5 пъти тогавашната Купа на Съветстата армия.

За националния отбор играе в 90 двубоя (2 гола), като участва на три световни първенства - 1966, 1970 и 1974 г.

В цялата сни спортна кариера Пената печели общо 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист №1 на България - през 1967 и 1971 г.

Като треньор Димитър Пенев остава в сърцата на българския народ с постигането на най-големия успех на българския футбол - четвъртото място на Мондиала в САЩ`94. Заради това постижение бе обявен за Треньор №1 на страната за ХХ век.

Пената започва треньорската си кариера още през 1977 г. - като наставник на "Димитровград" и води тима два сезона в Б група. След това - през 1979-а става помощник в ЦСКА на Аспарух Никодимов и в продължение на 4 години е на тази позиция, като "червеният" клуб печели 4 поредни титли и стигат до полуфинал в турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ) в сезон 1981/82.

След 2 години работа в Кувейт, Пенев се завърна и пое ЦСКА като старши треньор - спечели три титли, три купи на Съветстата армия и веднъж Суперкупата на България. Изведе отбора и до полуфинал за Купата на носителите на национални купи (КНК) - 1988/89.

През 1991 г. бе назначен за национален селекционер и класира отбора за САЩ`94 през фамозните световни квалификации, в които тимът ни победи Франция с 2:1 в Париж на 17 ноември 1993 г.

След големия успех в САЩ за първи път класира България и на европейско първенство - през 1996 г.

На следващата година бе освободен и замина да работи в Саудитска Арабия. През май 1998 г. се завърна и пак пое ЦСКА, като го изведе до Купата на България. Остана в ЦСКА до 2000 г.

През 2006-а обаче бе назначен за главен мениджър в ЦСКА. А на следващата година се завърна за няколко месеца като селекционер на националния отбор, след което - през януари 2008 г., стана директор на младежкия и на юношеските национални отбори.

След като ЦСКА бе изваден от евротурнирите през лятото на 2008 г. заради финансова криза, а повечето футболисти напуснаха, той стана за трети път треньор на отбора. Сглоби състав, който спечели Суперкупата на България. Остана на поста до март 2009 г., когато бе заменен от племенника си Любослав Пенев. През 2016 г. беше избран за почетен президент на ЦСКА, член на надзорния съвет и председател на УС на клуба.

Димитър Пенев е награден с орден "Стара планина" I степен, почетен гражданин е на София.

Поклон пред паметта му!