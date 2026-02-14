Ново героично представяне в биатлона донесе 4-то място за България

Три дни след като Лора Христова сензационно спечели бронзов олимпийски медал в индивидуалната дисциплина на 15 км, женският ни отбор по биатлон отново се представи героично на игрите в Милано Кортина 2026. Този път на преден план на сцената излезе Милена Тодорова, която остана на косъм от почетната стълбичка, финиширайки 4-та в спринта на 7,5 км. Самата Христова затвърди чудесните впечатления за формата, в която се намира, и завърши 11-а в днешното състезание в комплекса в Антхолц-Антерселва.

И двете българки допуснаха само по една грешка в стрелбата - и двете при първото влизане на стрелбището от позиция легнал, и демонстрираха чудесно ски бягане. С по една наказателна обиколка Тодорова финишира на 40,0 сек. зад победителката, а Христова - на 1:13,3 мин.

Олимпийска шампионка стана норвежката Марен Киркеайде с повалени 10 от 10 мишени и време 20:40,8 мин. на финала. Призовата тройка допълниха две французойки - Осеан Мишелон е втора с пасив от 3,8 сек. след също безгрешна стрелба, а Лу Жанмоно е трета с пасив от 23,7 сек. след една грешка.

Четвъртото място на Милена Тодорова е изравнен български рекорд в спринтовата дисциплина на олимпийските игри. Досега той се държеше еднолично от Надежда Алексиева, която остана в подножието на подиума в Албервил 1992.

След финала 28-годишната националка не успя да сдържи емоциите си и се разплака заради пропуснатия шанс за медал: "Не зная как точно се чувствам. Хем съм щастлива, хем ми е тъжно. Четвъртото място е най-гадното в спорта, но това е. Но все пак е стъпка напред и аз се надявам да надградя още", заяви тя.

Лора Христова бе в доста по-добро настроение:

"Доста добре се чувствам. Мисля, че направих едно чудесно състезание. Дадох всичко от себе си по последната обиколка, за да финиширам с възможно най-предна позиция за утрешното преследване. Разбира се, на стрелбата от положение легнал можеше да мина и без грешка, но в нашия спорт няма "можеше". Можеше и да съм по-напред, но можеше и да съм по-назад затова съм доволна от себе си - коментира тя. - Ските бяха много бързи. По спусканията задминавах другите момичетата, които бяха около мен, бях много по-бърза. Ските ни бяха чудесни. Видно е, че в нашия отбор има има прираст в резултатите".

В днешната надпревара участваха още две българки - с 4 грешки Мария Здравкова се нареди 83-та (+4:03,4 мин.), а с 3 грешки Валентина Димитрова е 85-а (+4:15,3 мин.). И двете останаха твърде далеч от местата в Топ 60, даващи право на участие в утрешното преследване на 10 км.

Тодорова (№4) и Христова (№11) ще стартират от чудесни изходни позиции в преследването утре, за да се борят за медалите. Стартът при жените е в 15:45 ч. наше време. Преди това, от 12:15 ч., пък е преследването на 12,5 км при мъжете, в което ще участват Благой Тодев (стартов №42) и Константин Василев (№56).