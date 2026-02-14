Историческият първи зимен медал за Бразилия е златен

ЕПА/БГНЕС Лукас Пинейро Бротен ликува пред публиката в Бормио - Бразилия има своя първи олимпийски шампион от зимни игри.

За първи път в историята Бразилия спечели медал от зимни олимпийски игри, при това златен. Извоюва го скиорът Лукас Пинейро Бротен, който триумфира в алпийския гигантски слалом в Милано Кортина 2026.

На пистата "Стелвио" в планинския център Бормио роденият в Осло 25-годишен състезател комбинира общо време от двата манша 2:25,00 мин. и остави конкуренцията на повече от половин секунда зад себе си. Призовата тройка допълниха двама швейцарци - носителят на Световната купа в алпийските дисциплини Марко Одермат взе среброто с изоставане от 58 стотни, а Лоик Меяр заслужи бронза с пасив от 1,17 сек. спрямо шампиона.

Допреди три години Бротен се състезаваше за Норвегия, но след скандал с местната ски федерация реши да смени своята националност и от началото на 2024 г. представя родината на своята майка на международната сцена. Днес той се превърна в първия бразилец, стъпил на подиума в "белия" форум под петте преплетени кръга.

Олимпийският дебют на Бразилия на зимни игри е в Албервил 1992, като настоящото участие е десето поредно за най-голямата южноамериканска страна. В Милано Кортина 2026 участват общо 14 бразилски олимпийци, което е рекордно голяма делегация за "селесао". Досега на зимна олимпиада бяха участвали най-много 13 бразилци - в Сочи 2014.

BG СЛЕДА

В историческото състезание имаше и българско участие. Своят дебют на олимпийските игри направи Калин Златков, който се класира 37-и в гигантския слалом.

25-годишният скиор от София беше 40-и след първия манш с изоставане от 8,40 сек. спрямо Бротен, а във втория натрупа още изоставане, но се придвижи с три позиции нагоре, завършвайки с общ пасив от 14,08 сек.

На старт днес застанаха общо 81 алпийци, като осем от тях отпаднаха в I манш, а още четирима не стигнаха до финала във II манш.