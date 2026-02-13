КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 14 ФЕВРУАРИ

|
|
ДЪРЖАВА
|
ЗЛ.
|
СР.
|
БР.
|
ОБЩО
|
1.
|
Норвегия
|
10
|
3
|
7
|
20
|
2.
|
Италия
|
6
|
3
|
9
|
18
|
3.
|
САЩ
|
5
|
8
|
4
|
17
|
4.
|
Австрия
|
4
|
6
|
3
|
13
|
5.
|
Франция
|
4
|
6
|
2
|
12
|
6.
|
Германия
|
4
|
5
|
4
|
13
|
7.
|
Швеция
|
4
|
4
|
1
|
9
|
8.
|
Швейцария
|
4
|
2
|
3
|
9
|
9.
|
Япония
|
3
|
4
|
8
|
15
|
10.
|
Нидерландия
|
3
|
4
|
1
|
8
|
11.
|
Австралия
|
3
|
1
|
0
|
4
|
12.
|
Чехия
|
2
|
2
|
0
|
4
|
13.
|
Словения
|
2
|
1
|
0
|
3
|
14.
|
Корея
|
1
|
1
|
2
|
4
|
15.
|
Бразилия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Великобритания
|
1
|
0
|
0
|
1
|
|
Казахстан
|
1
|
0
|
0
|
1
|
18.
|
Канада
|
0
|
3
|
5
|
8
|
19.
|
Китай
|
0
|
2
|
2
|
4
|
20.
|
Полша
|
0
|
2
|
1
|
3
|
21.
|
Нова Зеландия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
22.
|
Латвия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
23.
|
БЪЛГАРИЯ
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
Финландия
|
0
|
0
|
2
|
2
|
25.
|
Белгия
|
0
|
0
|
1
|
1