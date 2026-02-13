Медия без
КЛАСИРАНЕ ПО МЕДАЛИ - 14 ФЕВРУАРИ

14 Февр. 2026Обновена

 

ДЪРЖАВА

ЗЛ.

СР.

БР.

ОБЩО

           
1.
Норвегия
10
3
7
20
2.
Италия
6
3
9
18
3.
САЩ
5
8
4
17
4.
Австрия
4
6
3
13
5.
Франция
4
6
2
12
6.
Германия
4
5
4
13
7.
Швеция
4
4
1
9
8.
Швейцария
4
2
3
9
9.
Япония
3
4
8
15
10.
Нидерландия
3
4
1
8
11.
Австралия
3
1
0
4
  12.
Чехия
2
2
0
4
13.
Словения
2
1
0
3
14.
Корея
1
1
2
4
15.
Бразилия
1
0
0
1
 
Великобритания
1
0
0
1
 
Казахстан
1
0
0
1
18.
Канада
0
3
5
8
19.
Китай
0
2
2
4
20.
Полша
0
2
1
3
21.
Нова Зеландия
0
1
1
2
22.
Латвия
0
1
0
1
23.
БЪЛГАРИЯ
0
0
2
2
 
Финландия
0
0
2
2
25.
Белгия
0
0
1
1

 

Милано Кортина 2026

