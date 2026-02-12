МОК дисквалифицира украинеца с мемориалния шлем

Международният олимпийски комитет дисквалифицира украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич от зимните игри в Милано Кортина 2026 заради "отказ да спазва насоките на МОК относно себеизразяването на спортистите". Конкретната причина е, че 26-годишният спортист не се съобрази със забраната да използва шлем със снимки на свои сънародници, убити от руската армия по време на продължаващата вече 4 години война.

"Въпреки многобройните разменени реплики и лични срещи между МОК и Гераскевич, последната от които се проведе тази сутрин, той не прие никакъв компромис. МОК много искаше Гераскевич да се състезава. Ето защо МОК се срещна с него, за да намери най-уважителния начин да почете паметта на неговите колеги спортисти, загинали в резултат на руската инвазия в Украйна. Същността на този случай не е самото послание, а къде е избрал да го изрази", се казва в изявлението на МОК от днес.

Гераскевич носеше каската по време на тренировките в ледения улей в Кортина д`Ампецо и беше непоклатим в решението си да бъде с нея и по време на състезанието днес и утре. Той обаче не беше допуснат още до първия манш, който започна в 10:30 ч. българско време.

Vladyslav Heraskevych was disqualified before the first run of the 2026 Olympic skeleton event.



In a comment to Ukrainian media, he said he believes he did not violate any rules.



Remembrance is not a violation. pic.twitter.com/P8Fx4EmBKL — WarTranslated (@wartranslated) 12 февруари 2026 г.

Със случая се ангажира лично президентът на МОК Кърсти Ковънтри, която дойде на улея в Кортина и проведе 15-минутен персонален разговор с Гераскевич на върха на улея преди началото на днешните първи стартове от олимпийския скелетон. След това зимбабвийката беше видимо разстроена и говори през сълзи пред репортерите.

"Не трябваше да съм тук, но реших, че е наистина важно да дойда и да говоря с него очи в очи - каза Ковънтри. - Предизвикателството беше да намерим решение от гледна точка на спорта. За съжаление не успяхме да намерим такова. Наистина исках да го видя да се състезава. Беше емоционална сутрин."

РЕАКЦИЯ ОТ КИЕВ

Часове след дисквалификацията на Владислав Гераскевич беше разпространена гневна позиция от президентството на Украйна. В нея Киев обвини МОК в "съгласие с агресора".

"Международният олимпийски комитет най-накрая реши да докаже, че репутацията е безполезна, че хуманизмът е пълна измислица, че потенциалните руски спонсорски пари/договори за спортни функционери са по-изгодни от искреността за агресията и масовите умишлени зверства и че лицемерието, за съжаление, е основата на съвременното олимпийско движение... Мълчаливото съгласие с агресора и срамежливото отвращение към жертвите на агресията несъмнено ще доведат допълнително до ерозия на глобалните ценности. Но това е изборът на МОК, безусловен и абсурден“, написа Михайло Подоляк - съветник на украинския президент Володимир Зеленски.

Украйна обяви също така, че ще обжалва дисквалификацията. Това съобщи министърът на образованието Матвей Бедни.

"Това решение изглежда като грешка, която не смеят да поправят. Ще поправим тази грешка в рамките на закона. Владиславе, ти постъпи достойно! Тази история определено ще продължи. Ние сме с теб“, написа той.

Президентът Зеленски пък награди Гераскевич с държавния Орден на свободата. И разкритикува остро МОК.

"Спортът не означава амнезия и олимпийското движение трябва да помага за спиране на войните, а не да играе заедно с агресора. За съжаление, решението на Международния олимпийски комитет казва друго. Това със сигурност не се вписва в принципите на олимпизма, които се основават на справедливостта и подкрепата за мира“, написа държавният глава.

АНАЛОГИЧЕН СЛУЧАЙ

Друг украински олимпиец на игрите в Милано Кортина 2026 също е изправен пред невъзможност да ползва собствения си шлем. Международният кънки съюз (ISU) забрани на състезателя по шорттрек Олег Гандей да бъде с каската си, на която е изписан цитат от украинската поетеса Лина Костенко, който организаторите възприемат като "политически лозунг".

"Имам надпис на каската на Лина Костенко: "Където има героизъм, няма окончателно поражение". Забраниха я, казвайки, че е политически лозунг, че е за война и че не е позволено. Преведох го дума по дума - "не, това е политически лозунг". Това са просто мотивационни думи за мен, моя отбор и моята страна. Защо не? Не е позволено, политическо е и е пропаганда..."

Гандей отбеляза, че решението на ISU го е принудило да смени екипировката си. Той добави, че Украйна няма представители в ISU, така че "нямаме подкрепа там и те могат да правят с нас каквото си искат".