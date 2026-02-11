МОК забрани на украински олимпиец каска с образи на убити във войната

Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич получи забрана да носи на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 каска с изображения на хора, убити от руската армия, но обяви, че ще я наруши. Според МОК каската нарушава Олимпийската харта, но въпреки това позволяват на Гераскевич да носи черна лента в памет на загиналите.

Украинският спортист, който носеше каската на тренировките в Кортина д`Ампецо, обаче каза, че "не е съгласен" с решението на МОК.

"Наистина вярвам, че не съм нарушил никакви правила. Правило 50 - политическа пропаганда, пропаганда на дискриминация, расова пропаганда - определено не се отнася до тази каска - мотивира се украинецът. - Планът е да я използвам във всички тренировки. Така че я използвах на 8 февруари. Използвах я вчера. Използвах я днес. Ще я използвам утре и ще я използвам в деня на състезанието."

26-годишният Гераскевич обясни, че много от образите са на спортисти, включително тийнейджърката щангистка Алина Перегудова, боксьора Павло Ишченко и хокеиста Олексий Логинов, а други са негови загинали приятели.

Правило 50.2 от Олимпийската харта гласи, че "никаква демонстрация или политическа, религиозна или расова пропаганда не е разрешена на олимпийски обекти, места за провеждане на събития или други зони".

"От самото начало разгледахме въпроса. МОК напълно разбира желанието на спортистите да си спомнят за онези, които са загубили живота си в този конфликт и в други конфликти по света - каза говорителят на олимпийския комитет Марк Адамс. - Трябва да се съсредоточим върху представянето на спортистите и върху спорта и е от основно значение да има равни права за всички спортисти и да пазим спорта от всякаква намеса. Това, което казахме, е, че тази каска противоречи на гореспоменатите насоки. Ще му позволим обаче да носи черна лента на ръкава по време на състезанието. Той се е изразявал и в социалните медии, но ние смятаме, че това е добър компромис. Тук се състезават над 90 държави, хиляди спортисти, има редица неща, които хората искат да отбележат. Той може да носи черна лента без текст. Колкото и да сме съгласни с даден израз на чувства, трябва да поддържаме фин баланс. Където има основателна причина, черните ленти ще бъдат разрешени и за други спортисти."

Марк Адамс добави, че Тошио Цурунага, представителят на МОК, отговарящ за комуникациите със спортистите, националните олимпийски комитети и МОК, е бил в селото на спортистите, за да каже на Гераскевич за решението.

"МОК забрани използването на моята каска по време на официални тренировки и състезания - написа в "Инстаграм" Гераскевич, който беше знаменосец на Украйна на церемонията по откриването. - Решение, което просто ми разбива сърцето. Чувствам, че МОК предава онези спортисти, които бяха част от олимпийското движение, не им позволява да бъдат почетени на спортната арена, където тези спортисти никога повече няма да могат да стъпят. Въпреки прецедентите в днешно време и в миналото, когато МОК позволяваше подобни почести, този път оттам решиха да установят специални правила само за Украйна."

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Гераскевич с публикация в Х, "че напомни на света за цената на нашата борба".

Гераскевич стана световноизвестен, когато на олимпийските игри в Пекин 2022 позира с плакат "Без война в Украйна", което стана само дни преди Русия да нахлуе в Украйна на 24 февруари.