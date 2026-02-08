ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 9 ФЕВРУАРИ

ПРИЗЬОРИ



Ски свободен стил

Слоупстайл (жени): 1. Матилд Гремо (Швейцария) - 86,96 т.; 2. Айлин Гу (Китай) - 86,58 т.; 3. Мегън Олдъм (Канада) - 76,46 т.



Алпийски ски

Отборна комбинация (мъже): 1. Швейцария 2 (Франьо фон Алмен, Танги Неф) - 2:44,04 мин.; 2. Австрия 1 (Винсент Крихмайр, Мануел Фелер) - +0,99 сек.; 2. Швейцария 1 (Марко Одермат, Лоик Меяр) - +0,99 сек.



Кънки бягане

1000 м (жени): 1. Юта Лердам (Нидерландия) - 1:12,31 мин. (олимпийски рекорд); 2. Фемке Кок (Нидерландия) - +0,28 сек.; 3. Михо Такаги (Япония) - +1,64 сек.



Сноуборд

Биг еър (жени): 1. Кокомо Мурасе (Япония) - 179,00 т.; 2. Зои Садовски Синот (Нова Зеландия) - 172,25 т.; 3. Ю Сюнг-юн (Южна Корея) - 171,00 т.



Ски скокове

Малка шанца (мъже): 1. Филип Раймунд (Германия) - 274,1 т. (135,6+138,5 м); 2. Кацпер Томашяк (Полша) - 270,7 т. (132,8+137,9 м); 3. Рен Никайдо (Япония) - 266,0 т. (131,1+134,9 м); 3. Грегор Дешванден (Швейцария) - 266,0 т. (132,8+133,2 м); ... 32. Владимир Зографски - 121,5 т. (98,0 м)

Кърлинг

Смесени двойки, групова фаза: Швейцария - Канада 4:8, САЩ - Италия 6:7, Норвегия - Южна Корея 8:5, Чехия - Естония 8:4

Смесени двойки, 1/2-финали: Великобритания - Швеция 3:9, Италия - САЩ 8:9



Хокей на лед

Жени, групова фаза: Япония - Италия 2:3, Германия - Франция 2:1 (с продължение), Швейцария - САЩ 0:5, Канада - Чехия 5:1

