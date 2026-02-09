Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП

Разбираем е възторгът, който се завихри в социалните мрежи около избора на Крум Зарков за лидер на БСП. Млад човек, с европейско образование и поведение, който зове за съпротива срещу владетелите на парламента – ГЕРБ и ДПС. Нормално е хората, които жадуват за промяна в политиката, да почувстват прилив на надежда. Стига да не беше фактът, че през последните години "Позитано" 20 сменя стопаните си като носни кърпички, а с тях и посоката, в която се движи – всичко в името на властта.

Така през януари 2022 г. партийният конгрес отказа да приеме подадената от Корнелия Нинова оставка като председател заради слаби изборни резултати. Делегатите едва ли не я молиха на колене да остане. Защото Нинова може и да губеше избори, но беше успяла да вмъкне партията в коалицията, която крепеше кабинета на Кирил Петков. Така тя

гарантира на партийните кадри достъп до властта

и държавните постове и подсигури трона си.

Това се промени с падането на правителството. БСП трайно остана в ролята на опозиция. Междувременно с конфронтационния си стил Нинова вкара столетницата в пълна политическа изолация. След поредния изборен погром през юни 2024 г., когато отново подаде оставка , желаещите да я защитят бяха малцина. А основната причина за това беше, че Нинова повече не беше в състояние да изведе партията на власт.

На повечето позитанци им беше омръзнала върлата опозиционност спрямо ГЕРБ, на която Нинова упорито държеше, а компромисът с Бойко Борисов и близкия до него Делян Пеевски не им изглеждаше особен проблем. След като Нинова и лоялните й кадри бяха изгонени, новите стопани на "Позитано" 20 влязоха директно в преговори с ГЕРБ и в началото на 2025 г. включиха партията в коалиционното правителство на Росен Желязков.

С този ход напълно беше отречена политиката на безкомпромисна конфронтация с ГЕРБ, която БСП беше следвала повече от десетилетие. Броени месеци по-късно "Позитано" 20

прекоси небрежно друга червена линия,

когато тихомълком припозна ДПС на Делян Пеевски за неформален партньор в новото парламентарно мнозинство.

Този изумителен политически лупинг беше одобрен от партийния конгрес през февруари 2025 г. Тогава за председател беше избран Атанас Зафиров , който през 2024 г. беше един от водачите на фракцията, която изгони Нинова, а през януари 2025 г. стана вицепремиер в кабинета на Росен Желязков. На БСП се падаха министерски кресла, парламентарни комисии, квоти в държавни органи и какво ли още не. Малцина възразиха на така открилата се примамлива възможност.

Така за пореден път въпросът за лидерството на партията беше обвързан с участието във властта. На обвиненията от критици и опоненти, че столетницата минава на подчинение на Борисов и Пеевски, позитанците не обърнаха никакво внимание. Надяваха се на дълъг престой в управлението, през който да натрупат ресурси и да позасилят залязващото си политическо влияние.

Протестите срещу правителството, избухнали ненадейно в края на 2025 г., объркаха тези сметки. Борисов хвърли оставката на кабинета, за да спаси собствената си партия от гнева на протестиращите граждани, без да се вълнува какво ще стане с партньорите му във властта. Това стана основание за нова смяна на курса в БСП, която доведе до падането на Зафиров. За този ход допринесоха и главоломно засилващите се очаквания, че президентът Румен Радев ще навлезе в партийната политика.

В началото на 2026 г., въпреки съпротивата на Зафиров и обкръжението му, беше свикан извънреден конгрес , с явното намерение да бъде отстранен от водаческия пост. Партийното ръководство беше обявено за "преходно", заговори се за нуждата от "нови лица" и започна да се лансира идеята за сътрудничество с бъдещата партия на Радев. Всичко това се случваше съвсем скоро след оставката на правителството, а сред радетелите за смяна на върха бяха хората, които дойдоха на власт с конгреса от 2025 г. - като зам.-председателят на партията Иван Таков, който и досега смята , че коалицията с ГЕРБ е била добър вариант.

Именно отношението към досегашния курс на партията, довел до съюза с ГЕРБ и ДПС,

стана разделителната линия на конгреса.

Спечели Крум Зарков, който победи другия претендент – Борислав Гуцанов. Като социален министър в кабинета "Желязков", Гуцанов беше разглеждан като опора на досегашната политика. Докато Зарков миналата година подкрепи антиправителствените протести и обяви, че от тук нататък политическите позиции ще се определят според отношението спрямо "културата на корупцията" в страната. Това гледище го сближава както с Румен Радев, така и с ПП-ДБ, които използват същата реторика. Какво ще произтече от това, ще разберем едва след предсрочните избори.

Важното обаче е къде стои БСП. Партията очевидно е разделена – Зарков спечели с 416 гласа на конгреса срещу 302 гласа за Гуцанов. Това разцепление не произтича от различното отношение към "културата на корупцията" и "завладяната държава"; то просто говори за несигурност с кого е по-голям шансът на БСП да влезе отново във властта – дали да се държи за Борисов и Пеевски, или да заложи на Радев и ПП-ДБ. Цялата история на партията за последните 4-5 години, с тримата лидери за това време, свидетелства, че точно това е водещият мотив. Как при това положение се стигна до избора на Зарков, тепърва ще става ясно.

Ще промени ли Крум Зарков това? Една птичка пролет не прави. А птиците, накацали в "Позитано" 20, движат партийните конгреси досега – с всичките им лупинги и обрати в политиката. Всички говорят за промяна. Но колцина действително я искат?