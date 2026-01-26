С Радев "Дондуков" 2 напускат министерските му кадри

Доста от кадрите, които Румен Радев отгледа като президент в служебните си правителства, сега напускат "Дондуков" 2, за да го последват в бъдещата му кариера - вероятно в партийното строителство.

На 23 януари оставката си хвърли началникът на кабинета на Радев – Гълъб Донев. Той е важна фигура в обкръжението на бившия президент, който го е назначавал последователно за служебен социален министър и служебен премиер. Донев оглавяваше служебния кабинет, когато беше сключен договорът с турската енергийна компания "Боташ", заради който Радев непрекъснато бива атакуван (за началник на кабинета си новият президент Илияна Йотова назначи Надя Младенова, с която работят заедно от времето, когато Йотова беше евродепутат – бел.ред).

В същия ден си тръгна и Димитър Стоянов. Той последно служеше на експрезидента като секретар по отбраната. Преди това беше главен секретар на "Дондуков" 2 и военен министър в служебен кабинет на Радев, а е също бивш военен офицер като него. Стоянов от години е известен с публикациите си в социалните мрежи, които се приемаха като позиции на самия президент, които той предпочита да премълчи.

Президентството напусна и Илин Димитров. Името му попадна в публичното пространство, когато стана депутат от ПП. После Радев го избра за служебен министър на туризма в кабинета "Донев", а след това го назначи и като свой секретар със същия ресор.

Дълга кариера в служебната власт направи и президентският съветник по земеделските въпроси Явор Гечев. Той беше кадър на БСП, която го направи и депутат, но от 2021 г. до 2023 г. последователно работи като зам.-министър и министър на земеделието в назначените от Радев кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев. Сега той си тръгна заедно с експрезидента.

Не е изненада, че "Дондуков" 2 напусна и Пламен Узунов, който е с Радев от самото начало. Той беше първият му служебен министър на вътрешните работи, когото назначи през далечната 2017 г., а след като работата му в МВР приключи, Узунов се премести в президентството като съветник по правни въпроси и борба с корупцията. През 2020 г. той беше задържан, заедно с бизнесмена Пламен Бобоков. Прокуратурата ги обвини в търговия с влияние, но впоследствие арестите им бяха обявени за незаконни.

Александър Пулев, който беше министър на иновациите в кабинета "Донев", а след това премина на работа като съветник на "Дондуков" 2 в същия ресор, също е сред напусналите президентската си служба. Пулев ще се запомни с това, че назначи в надзорния съвет на Българската банка за развитие (ББР) кадъра на БСП Росен Карадимов, който впоследствие беше избран от парламентарното мнозинство на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН за председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

С медиите на Радев ще помага досегашният му секретар Кирил Атанасов, който от години покриваше същия ресор на "Дондуков" 2.

Но някои остават

Някои от хората, които близко работеха с Радев като президент, остават на същата служба при Илияна Йотова. Сред тях е най-известната фигура от обкръжението му - неговият секретар по вътрешната политика Николай Копринков. Той също идва при Радев от редиците на БСП. Влиза в предизборния му екип през 2016 г. и от тогава до 2026 г. беше неизменно с него на споменатия пост. Партийни лидери, враждуващи с Радев, многократно са сочели Копринков като "сивия кардинал" на президентството. Сега той остава при новия държавен глава.

Същото прави и Христо Алексиев - секретар по икономическите въпроси. Той беше министър на транспорта в служебните правителства от 2017 г. и 2021 г., а в кабинета "Донев" Радев го издигна до вицепремиер.

Според сайта на президенството остава и Руси Иванов, секретар по външната политика.