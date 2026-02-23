Борисов: Как Радев ще се съревновава с мен?!

"Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже "олигархия", да каже коя е", каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов използва срещата на кметовете на села, общини и областни градове в Стара Загора, за да изброи за пореден път какво е свършила партията му и да покаже, че не може да става и дума за съревнование между него и бившия президент Румен Радев.

А иначе по време на срещата Борисов обеща на дошлите да го слушат кметове да предостави повече управленски правомощия и финансова независимост.

"Кой повече е направил за тази държава от мен и от ГЕРБ, няма такъв. Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. Като каже "олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигарси", каза Борисов.

Той заяви, че е питал структурите си по места да му покажат кои са хората на Радев, но това така и не се е случило. "Да видим този феномен как ще се развие в следващите седмици и години", каза Борисов. Той смята, че социолозите мерят рейтинга на бившия президент, защото "няма партия, няма хора".

Според него Радев го копира. "Беше написал (Радев - б.а.), че много добре вървят немските инвестиции, но те вървят, защото Папергер каза: "Аз дойдох заради Бойко". Радев ще копира ГЕРБ! Дано намери подобни хора като нас, защото тогава ще се работи по-лесно", каза Борисов.

Той повтори, че служебното правителство е на ПП-ДБ Доган и Радев. "В случая, ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян, нито Асен, нито Мирчев, нито Радев могат да ни съборят. Нямаме общо с никоя друга партия", каза Борисов.

Той коментира и участието на Атанас Запрянов в служебния кабинет, като заяви, че "светът е във война", евроатлантическите партньори вярвали само на Запрянов и затова Борисов се е съгласил той да остане в правителството. "Позициите на ГЕРБ са за мир, но подкрепяме Украйна. Знам, че това води до отлив на избиратели, но това са принципи", каза той. И отново се върна към бившия държавен глава. "Радев тънко играе – хем за Русия, хем за Европа, хем за Америка". След което атаката се прехвърли върху ПП-ДБ. "Олевяването на държавата доведе до тази дългова спирала, но това го причини Асен Василев, а не Влади Горанов", каза Борисов.

Неочаквано той се нахвърли върху бившия си финансов министър Симеон Дянков, когото миналата година парламентарното мнозинство, по предложение на ГЕРБ, избра за шеф на Фискалния съвет. "Говори определени глупости и не искам да имам нищо общо с него. Който ми го е предложил, ще го издиря, защото съм забравил! Заради него още ми е на ревера "постната пица на Дянков"!", недоволно коментира той, докато говореше, че ГЕРБ иска консервативни бюджети.

Преди дни Дянков говори пред БНТ, че при последния финансов министър на ГЕРБ - Теменужка Петкова, търговските банки са отървали данък върху свръхпечалбата, след като са се договорили с правителството на Росен Желязков да платят авансово данъка си за тази година, в нарушение на Закона за публичните финанси, така че бюджетният дефицит да се вмести в 3 процента. "По този начин те подкупваха тогава властта, като казват – ние ви даваме тези пари, а вие не ни занимавайте с данък свръхпечалба", обясни шефът на Фискалния съвет. Освен това той обяви, че вижда Румен Радев като бъдещ премиер, а икономическата му платформа определи като смислена и центристка (не стана ясно откъде е запознат с нея - бел.ред.).

Отговор

"Докато Бойко Борисов сипе обещания за повече права на кметовете на общини и малки населени места, ние вече сме внесли законопроект, който ще им гарантира много повече права и сигурни средства, за да свършат работата, за която са избрани". Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в отговор на обещанието на Борисов да предостави повече управленски правомощия и финансова независимост на кметовете.

"Ако Борисов толкова се е загрижил за малките населени места и кметовете на кметства, нека ГЕРБ още тази седмица подкрепи внесения от нас законопроект. Той е продължение на дългосрочната ни политика за децентрализация, за да дадем на тези кметове повече права, да им гарантираме сигурен бюджет, за да могат да оправят улиците, осветлението и да се погрижат за своите съграждани", призова Божанов.

Той припомни, че ПП-ДБ са внелси законопроекта още в края на миналата година, но той дори не е бил разгледан в оглавяваната от ГЕРБ парламентарна комисия. Божанов уточни, че законодателното предложение е разработено съвместно с кметове на малки населени места, които са най-близо до хората. Според Божанов Борисов и ГЕРБ продължават да паразитират върху позитивния дневен ред, налаган от най-голямата парламентарна опозиция.

"Там, накъдето отиват ГЕРБ на следващите избори, ние вече програмно имаме готови законодателни решения, които са практически приложими и в изпълнителната власт. ГЕРБ може спокойно да продължи да копира нашите инициативи, но нека подкрепи тези тези, които вече са готови и внесени в парламента”, каза Божанов.