Борисов зададе опорки на кметове на ГЕРБ

Бойко Борисов лично раздаде на кметове на ГЕРБ от Северна България опорки за предстоящите избори. Той направи това във Велико Търново, като компания му бяха премиерът в оставка Росен Желязков, финансовият министър Теменужка Петкова и министърът на енергетиката Жечо Станков.

В присъщия си стил, в който смесва истина и неистина, реално и желано, лидерът на ГЕРБ се опита да помпа самочувствието на кметовете, като на няколко пъти внуши, че трябва да са горди с всичко постигнато, че всичко хубаво, което се е случило в България през последните 20 години, е благодарение на тях, на ГЕРБ и тяхното визионерство.

Той вкара в играта и ковид кризата, като обясни, че България се справила най-добре в света, че Мека и Медина затворили, а той - тукашните храмове - не, и така "два Господа ни помогнаха". Като пропусна, че по различни изследвания България след Перу даде най-много жертви при пандемията.

После нападна всички поред, по домова книга - президента Радев, кмета Терзиев ... Първия атакува основно за поведението му покрай еврото. "Сега ключовата дума беше конвергентен доклад. Трябваше да се вземе това решение. Радев се държи като партиен лидер, а не като държавен глава. 10 години ползва президентството за партийни цели. Събрах колегите и им казах, че подаваме искане за конвергентен доклад. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани? Към всички умни и красиви се обръщам - как щяха да наричат това правителство, този премиер, този лидер на ГЕРБ ?!", продължи Борисов.

"Когато внесохме този доклад, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и "Възраждане", и ППДБ, които са лицемери, хем са да влезем в еврозоната, хем внасят вот на недоверие. Как без правителство ще влезем в еврозоната ?! Днес още един пирон в техния ковчег - Софикс с 15% ръст свети на световните фондови борси", каза още той. "Обиждат на мафия, мутри, но нямат никакъв друг довод", похвали се Борисов.

После подкара кмета Терзиев. Направи и сравнение - във Велико Търново тон боклук струва 112 лева, а в София в Банкя - 285 лв.

"Искам Терзиев да стои до последния ден, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и "Спаси София". Дори и оставката му да влезе в Столичния общински съвет, ГЕРБ ще гласува против. Терзиев е пълен провал и това е видно", заяви Борисов и обяви, че и 300 евро да стане боклукът, той пак ще подкрепя Терзиев.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че Планът за възстановяване беше напълно провален, но правителството е успяло да вкара в българската икономика 4,6 млрд. лв. "Теменужка Петкова направи така, че колегите от Митниците и НАП да вкарат над 14 млрд. лв. повече. Така успяхме да влезем под 3-те процента дефицит. Имаме ръст на Брутния вътрешен продукт над 3%", обясни той. Борисов пропусна да отбележи, че дори неговият добър приятел Симеон Дянков обясни, че България е влязла в еврозоната, благодарение на "творческо счетоводство".

После лидерът обяви "новата цел - това е модернизацията на страната", като отбеляза, че в момента сме имали "предприятия, които са над европейските". Не посочи обаче нито едно. "В нашата програма първа точка ще бъдат индустриализацията и иновациите на високо скъпи продукти", разкри Борисов. И заби пирон, като заяви, че България има най-мощния ИИ в света.

"Има неща, които може да кажете, че без нас нямаше да се случат - справянето с нелегалната миграция, само ние устояхме на "зелената сделка", а българските миньори запазиха работните си места", каза лидерът на ГЕРБ. "Единственото, което ще ме разочарова, е, че толкова време президентската институция се ползва за нечестна политическа кампания. Радев има запазено място в медиите и излиза като кукувицата от часовника. Куку-куку. Чухте ли да каже нещо за боклука в София и за любимия му кмет? Там връзката е Държавна сигурност", заключи Борисов и се отдаде на спомени за покойния треньор Димитър Пенев.