Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.

Знае се, че нищо не се знае - това е положението в родната политика

Днес, 16:23
Протестът от края на 2025 г. ще намери ли продължение през 2026-та - това е още един от актуалните въпроси.
FB/Продължаваме промяната
Протестът от края на 2025 г. ще намери ли продължение през 2026-та - това е още един от актуалните въпроси.

2026-та е година на Огнения кон. На промени. Ще продължат с пълна сила и в България - без никой да знае накъде и докога.

В началото ѝ ще има парламентарни избори, в края  - президентски. Според повечето анализатори ще се проведат още едни парламентарни, с тенденция за трети през 2027 г. Освен огромно политическо противопоставяне, всичко това означава подвижни пластове с минимална успеваемост на прогнози за възходи и падения. Затова ще очертаем не какво ще се случи през годината, а основните фактори, които ще повлияят в политически план.

Най-напред това е социално-икономическата обстановка след въвеждането на еврото. "Плавен преход" е едно, голям скок на цените би значело съвсем друго. Историята сочи, че

 

от нищото може да пламне гореща зима

 

на народното недоволство (2013 г.). Най-близката история пък - че дори сложно и неясно понятие като "държавен бюджет" може да извади хора на улицата. Годината почва с удължен бюджет, тепърва ще се бистри редовният - бомба, със или без закъснител - ще има напрежение, въпросът е колко.

Еврото, казано без емоции "за" или "против", е епохално събитие за България. Въвеждането на нова парична единица е винаги такъв процес в историята на една държава. Но това е голямо събитие и за целия Европейския съюз, за Запада в шаха на голямата дъска - още една държава стопроцентово с тях, още една вражеска преди 35 години. Но доколкото в ерата на Доналд Тръмп Западът е разделен, конфронтациите в него засягат вече много по-силно България. Американският президент е против ЕС - не само през 2026 г., но и нататък следва да се молим за стабилна Еврозона.

Няма податки ситуацията в Украйна да ескалира. Може да се предположи, че факторът на войната, макар силен, е стигнал пик на влияние.

Има един политик у нас, върху когото тежат международни санкции. Много иска да паднат, ако може - да се откупи. Във вътрешен план Румен Радев е срещу него, ПП-ДБ също; Бойко Борисов - не, но без да е напълно не. След протестите в края на 2025 г. и оставката на кабинета на Росен Желязков като че ли най-после започна формиране на санитарен кордон срещу този политик. Системата се прегрупира да го изхвърли, иначе той ще я погълне. Развитието на този процес с Делян Пеевски е другият ключов фактор за 2026 г.

Разбира се, в чисто вътрешен план има

 

слон, който още не е в стаята,

 

но на 99% ще се появи - и всички сметки нататък ще трябва да се калкулират с него. Това е партията на Румен Радев. От отговорите на въпросите кога и как точно ще я направи той, зависи ще има ли нов лидер в партийното пространство - съответно ще се появи ли материал за стабилна управленска коалиция, липсващ след 2021 г. Прогнозите и тук са рисковани, но са ясни две неща. Първото е, че Радев няма полза от продължителна служебна власт поради неминуемите негативи. Второто - ако стори нещо официално с партията си през 2026 г. (без да изчака януари 2027 г.), то това нещо, каквото и да е конкретно, би било уникално - или ще имаме действащ президент като партиен месия, или държавен глава с недовършен мандат.

Не бива да се подминава и ПП-ДБ. Събитията през последните месеци показаха, че макар да е с лошо реноме от сглобки и компромиси, тази политическа сила може да влияе. Притежава инструментът "протест", с който другите не разполагат. 

 

Повече с Радев, или повече с ГЕРБ -

 

това е казусът пред нея - 2026 г. ще даде отговор, макар сред крясъци и плакати.

Развитието и сблъсъкът на всички тези фактори ще определят колко на брой ще са парламентарните избори, какво ще стане на тях, кой ще спечели президентските. Нищо от това обаче няма да обясни най-важното - накъде водят всичките тия промени, към какво. Ясно е - преход някакъв осъществява партийната ни система. Той почна при края на третото правителство на ГЕРБ и все още се движим. Но към какво - ще трябва да го видим, за да разберем.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

2026 година, евро, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Румен Радев, протести

Още новини по темата

Радев назначи своя съветничка за посланик във Финландия
30 Дек. 2025

Борисов се вбеси от поклонението на ПП-ДБ на Тюркян чешма
29 Дек. 2025

Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?
29 Дек. 2025

И онлайн магазините затварят покрай въвеждането на еврото
28 Дек. 2025

От Европа до Азия протестните движения споделят общ език
27 Дек. 2025

Радев уважи местен референдум, но замълча за друг
20 Дек. 2025

Радев връчва първия мандат след Нова година
19 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Нека Радев да си спомни, че е президент
19 Дек. 2025

Комисия в НС прие да падне охраната на Борисов и Пеевски
18 Дек. 2025

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в Народното събрание
18 Дек. 2025

Възможностите за ново правителство се топят
18 Дек. 2025

ПП-ДБ свикват нов протест тази вечер
18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?