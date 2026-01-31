От утре в България ще се плаща само с евро

От централната банка посочват, че към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.

Днес е последният ден, в който левът е законно платежно средство у нас. На 31 януари 2026 г. в 23:59 часа разплащанията с националната валута окончателно спират и ще се извършват единствено в евро.

Към 30 януари 2026 г., ден преди края на периода на двойно обращение на лев и евро в България, общият обем на банкнотите и монетите в левове в обращение възлиза на 7,7 млрд. лева, предава БТА. Това представлява 75 на сто изтеглено наличнопарично обращение в левове спрямо началото на 2025 г., съобщиха от Българската народна банка.

От централната банка посочват, че към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

В изпълнение на указанията на БНБ относно прилагането на Закона за въвеждането на еврото в Република България банките са предприели целенасочени мерки за оптимизиране на организацията в своите клонове. Към 30 януари 2026 г. общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 179, се посочва в съобщението на централната банка.