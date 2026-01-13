Не взимайте надраскани банкноти, предупреди БНБ

Фейсбук Лидери на "Възраждане" преди дни насърчиха симпатизантите да се "изразяват" протестно върху евробанкнотите и дори пуснаха в социалните мрежи "еталони", вкл. с вулгарни изрази. След като експертите предупредиха, че така банкнотите стават невалидни, "възрАжденците" изтриха неприличните публикации.

БНБ призова търговците и обикновените граждани да внимават и да не приемат банкноти с ръкописни "украси", особено ако са враждебни и нецензурни.

"Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме хората да не приемат такива банкноти", обясни главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на брифинг на Координационния център за еврото.

Предупреждението идва, тъй като се появиха евро, включително и чисто нови, "декорирани" с различни надписи и рисунки - от "не на еврото" до такива, които напомнят за нецензурните "графити" по стените на обществени тоалетни. Акцията за "протестните" послания бе подета и горещо насърчена от партия "Възраждане". Костадин Костадинов, Цончо Ганев и др. дори пуснаха в социалните мрежи "еталони" за подражание - снимки на надраскани банкноти, като уверяваха, че драсканиците по тях не ги правят невалидни.

Привържениците на този "патриотичен" вандализъм бързо ще се стопят, когато в магазини, банки, ателиета, таксита масово започнат да им отказват да приемат банкнотите с нецензурни и враждебни послания.

"Патриотично" загрозените банкноти се изземат

Според правилата на Европейската централна банка и на БНБ такива банкноти се смятат за умишлено повредени. В такъв случай се прилага обичайната процедура - изземат се, приносителят не получава нищо. "Ако такава банкнота стигне до каса на БНБ, тя ще бъде задържана и няма да бъде възмездена", изтъква Цветков.Той посъветва търговци, касиери, банкови служители да не приемат такива банкноти, за да не "изгорят".

"Нека да уважаваме банкнотите, да пазим обращението чисто" призова главният касиер на БНБ.

И независими експерти предупреждават:

"Надрасканите евро банкноти с политически и цинични послания ще бъдат конфискувани без обезщетение. Така че, когато видите такава банкнота, просто не я взимайте. Нека тези банкноти останат в извършителя, за да си ги сложи в рамка за спомен на собствената си глупост", написа във Фейсбук финансистът Юлиан Войнов.

За фалшивите пари

От БНБ съветват също, ако в ръцете ви попадне банкнота, която ви се струва фалшива, да не се опитвате да я пласирате, а да я предоставите на органите на реда, които на свой ред ще я пратят за проверка в Центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ви я върнат. Ако е менте, ще трябва да пиете една студена вода.