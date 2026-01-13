Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Не взимайте надраскани банкноти, предупреди БНБ

Ако приемете пари с "протестни" надписи срещу еврото, може да ви ги конфискуват или да си останат вечно ваши

Днес, 18:13
Лидери на "Възраждане" преди дни насърчиха симпатизантите да се "изразяват" протестно върху евробанкнотите и дори пуснаха в социалните мрежи "еталони", вкл. с вулгарни изрази. След като експертите предупредиха, че така банкнотите стават невалидни, "възрАжденците" изтриха неприличните публикации.
Фейсбук
Лидери на "Възраждане" преди дни насърчиха симпатизантите да се "изразяват" протестно върху евробанкнотите и дори пуснаха в социалните мрежи "еталони", вкл. с вулгарни изрази. След като експертите предупредиха, че така банкнотите стават невалидни, "възрАжденците" изтриха неприличните публикации.

БНБ призова търговците и обикновените граждани да внимават и да не приемат банкноти с ръкописни "украси", особено ако са враждебни и нецензурни.  

"Надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветваме хората да не приемат такива банкноти", обясни главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков по време на брифинг на Координационния център  за еврото.   

Предупреждението идва, тъй като се появиха евро, включително и чисто нови, "декорирани" с различни надписи и рисунки - от "не на еврото" до такива, които напомнят за нецензурните "графити" по стените на обществени тоалетни. Акцията за "протестните" послания бе подета и горещо насърчена от партия "Възраждане". Костадин Костадинов, Цончо Ганев и др. дори пуснаха в социалните мрежи "еталони" за подражание - снимки на надраскани банкноти, като уверяваха, че драсканиците по тях не ги правят невалидни. 

Привържениците на този "патриотичен" вандализъм бързо ще се стопят,  когато в магазини, банки, ателиета, таксита масово започнат да им отказват да приемат банкнотите с нецензурни и враждебни послания.  

"Патриотично" загрозените банкноти се изземат 

Според правилата на Европейската централна банка и на БНБ такива банкноти се смятат за умишлено повредени. В такъв случай се прилага обичайната процедура - изземат се, приносителят не получава нищо. "Ако такава банкнота стигне до каса на БНБ, тя ще бъде задържана и няма да бъде възмездена", изтъква Цветков.Той посъветва търговци, касиери, банкови служители да не приемат такива банкноти, за да не "изгорят".

"Нека да уважаваме банкнотите, да пазим обращението чисто" призова главният касиер на БНБ. 

И независими експерти предупреждават: 

"Надрасканите евро банкноти с политически и цинични послания ще бъдат конфискувани без обезщетение. Така че, когато видите такава банкнота, просто не я взимайте. Нека тези банкноти останат в извършителя, за да си ги сложи в рамка за спомен на собствената си глупост", написа във Фейсбук финансистът Юлиан Войнов. 

 

За фалшивите пари

От БНБ съветват също, ако в ръцете ви попадне банкнота, която ви се струва фалшива, да не се опитвате да я пласирате, а да я предоставите на органите на реда, които на свой ред ще я пратят за проверка в Центъра за анализ към централната банка. Ако банкнотата е истинска, ще ви я върнат. Ако е менте, ще трябва да пиете една студена вода. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

евро, надраскани банкноти

Още новини по темата

Половината от левовете вече са изтеглени от оборот
10 Яну. 2026

Цели градове се оказаха без банков клон
10 Яну. 2026

Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите
08 Яну. 2026

Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

06 Яну. 2026

Българите са изтеглили над 18 млн. евро от банкоматите за 2 дни
03 Яну. 2026

НАП е глобила 69 търговци за 45 000 лв. заради еврото
02 Яну. 2026

Таксита умножават по две евро и километри
02 Яну. 2026

Първото евро е изтеглено 20 секунди след полунощ
01 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Всички банкови сметки и кредити вече са в евро
01 Яну. 2026

Ще мога ли да си използвам ваучерите за подарък, закупени в левове, и през новата година?
29 Дек. 2025

И онлайн магазините затварят покрай въвеждането на еврото
28 Дек. 2025

Как, къде и докога ще обменяме левове в евро?
18 Дек. 2025

Касите на БНБ работят днес извънредно заради еврото
13 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?