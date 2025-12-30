Всички банкови сметки и кредити вече са в евро

От днес, 1 януари 2026 г. официалната валута в България е еврото. След 145 години българският лев отива в историята. България е 21-вата страна, която се присъединява към еврозоната. Единната европейска валута се ползва в 43 държави и територии.

„С настъпването на 2026 г. с гордост приветстваме България в евросемейството!“ Това написа президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в социалните мрежи. В съобщението си Лагард изразява благодарност към Българската народна банка за „всеотдайната работа и ангажираност в подготовката за приемането на еврото“.

🇧🇬🇪🇺 As we step into 2026, we proudly welcome Bulgaria to the euro family!



Our sincere thanks to the Bulgarian National Bank for its dedicated work and commitment in preparing for the adoption of the euro.



Wishing everyone a happy and successful New Year! pic.twitter.com/N2Xc2aJ5F5 — Christine Lagarde (@Lagarde) 31 декември 2025 г.

В продължение на един месец в обращение ще бъдат паралелно левове и евро. Това означава, че в магазините, в заведенията, кина, театри, фризьорски салони и всякакви центрове за услуги ще може да плащаме и с левове, и с евро през целия януари. Отсреща търговецът трябва да връща рестото в евро, но е възможно при липса на достатъчно наличност да върне и левови банкноти и стотинки.

Ако след януари все пак ви останат в наличност от излезлите вече от обращение левове, ще може да ги смените безплатно за евро във всяка банка, а там където няма банков клон, това ще става в офис на "Български пощи".

Чрез търговците, банките и "Български пощи" държавата ще изтегли българските левови банкноти и монети от населението в следващите 12 месеца. По предварителна оценка се очаква да бъдат изтеглени около 640 тона банкноти и около 7700 тона разменни монети.

Обмяната на валутата - без такси и по фиксиран курс

Обмяната в търговските банки и пощенските клонове може да бъде единствено по фиксирания курс 1.95583 лв. за евро и тя ще се извършва без никакви такси до 30 юни 2026 г. След тази дата до края на 2026 г. смяната на левовете в евро ще продължи по фиксирания курс, но е възможно банките и "Български пощи" да наложат такса за тази услуга.

В Българска народна банка този обмен ще продължи без краен срок и без ограничение на сумите - т.е. дори след години притежателите на левове ще може да ги сменят в офиса на централната банка в София по фиксирания курс и без такси.

Ако сменяте левове за евро в обменни бюра, трябва да знаете, че те не са задължени да го правят по фиксирания курс и при всички случаи техният курс ще бъде по-неизгоден за вас.

Банките са поставили някои ограничения: суми над 30 000 лв. може да се обменят на една транзакция само след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро. От средата на 2025 г. търговските банки бяха отменили временно таксата за внасяне на левове по сметка, за да улеснят хората с превалутирането на парите им, но вероятно от началото на 2026 г. тази такса, която зависи от сумата за внасяне, ще бъде възобновена.

В малките населени места, където няма банкови клонове, "Български пощи" са организирали обмен на левове за евро, като за целта е осигурено и съдействие на МВР в помощ на възрастните хора.

Пощите също имат определени ограничения - за обмен на суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. наведнъж за едно лице трябва да се подаде предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. „Български пощи“ няма да обменя банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице. Хората, които ще ползват пощенските клонове за смяната на левовете си в евро, трябва да си носят и да представят лична карта.

Банковите сметки вече са в евро

Всички финансови продукти в левове – банкови сметки, депозити, банкови карти, кредити, лизингови вноски и инвестиционни инструменти – вече са превалутирани в евро. Това се прави автоматично в първите часове на днешния ден от банките без такси и по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. Не е нужно клиентите да подават някакви документи или да подписват нови договори. Условията по договорите остават същите, като се променя единствено валутата, в която са изразени сумите.

Международният банков номер от левовите сметки (IBAN) на клиентите, които вече са в евро, остава същият.

Финансови операции, свързани с предоставянето на платежни услуги, които преди датата на въвеждане на еврото са били инициирани в левове, вече ще се изпълняват в евро.

От днес всички плащания с карти и през банкомати ще се извършват единствено в евро.

Хората, които до 31 декември 2025 г. са имали отделни банкови сметки в левове и в евро в една и съща банка, може да ги обединят, като поискат закриване на едната сметка и прехвърляне на парите по нея към другата сметка. През януари и февруари за тази операция банките няма да начисляват такси и комисиони.

Кредитите и лизинговите вноски също преминават автоматично в евро, като размерът на месечните плащания се преобразува по фиксирания курс, без допълнителни такси и без промяна в погасителния план, освен валутата. Лихвените проценти и останалите договорни условия се запазват.

Инвестициите – като дялове в колективни инвестиционни схеми, пенсионни фондове или други финансови активи, деноминирани в левове – също се превалутират в евро по фиксирания курс. Самата им пазарна стойност не се влияе от смяната на валутата, тъй като реалната стойност на инвестицията не се променя.

Банкоматите пускат само евро

От днес всички тегления от банкомати и плащания през тях ще са единствено в евро.

Банкоматите с две касети за банкнотите са заредени с купюри от 10 евро и 20 евро, а тези с три касети ще пускат банкноти от 10 и 20 евро, както и банкноти от 5 евро или от 50 евро.

Банкоматите с четири касети са зарадени задължително с банкноти от 10 и 20 евро, като може да бъдат използвани също и банкноти от 5 евро или 50 евро, а също така и 100 евро.