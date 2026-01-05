Мегапопулизъм се разигра в Бургас с цената на билетчето в евро

Огромен популизъм се разигра в Бургас с цената на автобусния билет в евро. Трети ден жители на града се чудят как може кметът Димитър Николов "да се извърти така". Популизъм прояви и НАП.

Поводът за галимацията е повишението на масовия билет за градски транспорт. От 1 януари той стана 80 евроцента или 1.56 лв. А до 1 януари бе 1.50 лв., равни на 77 евроцента. НАП установи нарушение на Закона за въвеждане на еврото. Обяви, че налага акт. Николов мигновено нахока фирмата "Бургасбус", искайки ръководството ѝ да коригира цената "в полза на пътниците и да спази закона".

В реакциите на НАП и кметът нямаше да има нищо нередно, ако цената от 80 евроцента (1.56 лв.) не беше определена с най-официално публично решение на общинския съвет. Това не е шашма в калкулацията, а вдигане на цената по законоустановения ред. Заседанието на съвета бе проведено още в края на септември. Там, след докладна на шефа на "Бургасбус" Петко Драгнев, се обсъждаше именно това - да се вдигне ли цената от 1 януари покрай еврото, или пък общината да дофинансира със субсидия...; трети вариант някакъв, или пък нищо от това. Мотивът за исканото повишение бяха загубите след поскъпването на горивата. И съветниците го подкрепиха с 42 гласа "за", 4 "против" и 3 "въздържал се".

Така днес, ако съответният служител на НАП, натъкнал се на "нередностите", не се е сетил да види предисторията сред празничния махмурлук (например), то извинението няма как да важи за кмета Николов. Защото "Бургасбус" не е частна фирма. Принципалът ѝ е точно общинският съвет, който 19 година се управлява от партията на Николов - ГЕРБ. Съответно съветът крепи, прокарва, официализира кметските решения. "Бургасбус" нищо не е сторила сама, реално - въобще нищо не е сторила - по закон цената се определя от съветниците. Абсурдно е Николов да изкарва фирмата виновна. Ако е бил против новата цена, имал и три месеца за реакция.

Видно от видеозаписа на заседанието (след 3 часа и 52 минути), кметът лично присъства на дебатите. "Играе го доброто ченге, но за разлика от шефа Бойко не му се получава"; "За хубавото си пише заслуги, за лошото си измива ръцете" - гласят част от коментарите в социалните мрежи днес. Разбира се, има и противоположни - че Бургас достига невиждан просперитет при Николов, а той е прав, когато съгреши дори.

След екшъна се очаква повторна докладна на Драгнев в съвета. До ново решение на съвета цената остава 0.80 (1.56), защото самоволно не може да бъде променена.

И В ПЛЕВЕН

Аналогично и в Плевен билетът стана 0,80 евро (1,56 лв.), а бе 1.50 лв. И тази цена не е спекула, а бе определена от общинския съвет още през октомври. В някои тролеи в града върху касовите бележки пише различни стойности. Но от общината обясниха, че проблемът е кратковременен, породен от пренастройване на апаратите.