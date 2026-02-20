Медия без
И столичната педиатрия може да прелее кадри на Бургас

Напусналият директор на детската болница в София е сред кандидатите за управител на бъдещата детска болница в Бургас

Днес, 18:34
Детската болница в Бургас вече набира персонал.
Напусналият директор на столичната специализирана болница по детски болести д-р Благомир Здравков е сред кандидатите за управител на бъдещата детска болница "Света Анастасия" в Бургас, съобщи местната община. За поста ще се състезават петима кандидати, като техните проекти ще бъдат отворени от комисията, назначена от Общинския съвет в града, в понеделник.

Благомир Здравков обяви, че подава оставка преди дни. "Отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване. През изминалата година вместо партньорство видяхме системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето", написа той във "Фейсбук" като обяснение. От МЗ отхвърлиха обвиненията, но в същото време от справката за направените проверки се видя, че те са над 30, макар и половината да са съвсем рутинни.

Преди Здравков напусна и цяло отделение по детска хирургия във Варна. Оказа се обаче, че варненските лекари са преминали на работа в детското отделение "Мама и аз" на частната "Сърце и мозък", която разкри в Бургас педиатрична структура, която все още не е получила зелена светлина от здравното министерство. За новото звено съобщи тези дни "Медиапул".

В надпреварата за шефското място в общинската детска болница влиза и бившият зам.-министър на здравеопазването д-р Тома Томов, който е инфекционист. Кои са другите кандидати:

– д-р Венцислав Димов, ортопед от столичната болница "Полимед";

– Димитър Помаков, който е бил директор на болницата в Елхово;

– Донка Желева, главен секретар на РЗИ-Ямбол.

Стартът на конкурса за управител на общинската детска болница бе даден на 22 декември 2025 г., като кандидатите имаха възможност да подават документи в 50-дневен срок. Провеждането на конкурса преминава през три етапа – проверка на съответствието на представените документи, представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период и събеседване, което се изразява в защита на програмата за развитието и дейността на болницата и познаване на относимото законодателство.

