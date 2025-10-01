Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

Мистерията около двамата мъже, открити в трюма на товарен кораб на бургаското пристанище, не се изяснява, а се задълбочава. Екип от следователи работи по казуса научи "Сега" от източници от разследването. Вече е извършен първоначален оглед на мястото, но тъй като средата е токсична, се работи трудно.

За двете жертви, открити мъртви в трюма на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM съобщи Maritime.bg във вторник. Телата са открити, когато започва обработка на кораба в терминал на пристанище Бургас. Данните по разследването засега сочат, че мъжете са починали от задушаване, тъй като корабът е превозвал меден концентрат, който е токсичен в затворени пространства.

Разследващите тепърва ще изясняват защо жертвите са се намирали в трюма и дали има предмет на престъпление.

Засега е ясно, че те не са част от екипажа. Изяснена е самоличността на единия, който е българин. Самоличността на другия е неизвестна. Според кореспондента на "24 часа" в Бургас и той е българин.

В правомощията на морската администрация е да издаде административен акт, с който да задържи кораба в акваторията на пристанището, докато трае разследването. Вече са предприети стъпки за това, посочиха още източниците на "Сега". Този административен акт обаче подлежи на съдебен контрол. Ако падне в съда, няма да има основание, на което корабът да бъде задържан.

Първоначалната версия на разследващите е, че става дума за контрабанда на наркотици. Предположението е заради началната точка на пътуването - Перу. Такива обаче не са открити на кораба. Ако тази хипотеза все пак е вярна, те или са разтоварени, или са добре скрити някъде. Към момента има много неизвестни, признават разследващите.

Голяма част от екипажа на кораба са разпитани, предстоят още разпити.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, съобщи Maritime.bg.

Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от превозваните 5000 т концентрат. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция. Капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас допусна преди ден, че вероятно става дума за нелегално проникване на борда. "Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално - не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни кап. Петров пред БТА.