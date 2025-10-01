Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

Очаква се плавателният съд да остане задържан, докато тече разследването

Днес, 07:37
Корабът DEVBULK BEGUM, сниман на Лас Палмас порт, Гран Канария, Канарските острови, през април 2025 г.
Marinetraffric/Vin Moore
Корабът DEVBULK BEGUM, сниман на Лас Палмас порт, Гран Канария, Канарските острови, през април 2025 г.

Мистерията около двамата мъже, открити в трюма на товарен кораб на бургаското пристанище, не се изяснява, а се задълбочава. Екип от следователи работи по казуса научи "Сега" от източници от разследването. Вече е извършен първоначален оглед на мястото, но тъй като средата е токсична, се работи трудно. 

За двете жертви, открити мъртви в трюма на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM съобщи Maritime.bg във вторник. Телата са открити, когато започва обработка на кораба в терминал на пристанище Бургас. Данните по разследването засега сочат, че мъжете са починали от задушаване, тъй като корабът е превозвал меден концентрат, който е токсичен в затворени пространства.

Разследващите тепърва ще изясняват защо жертвите са се намирали в трюма и дали има предмет на престъпление.

Засега е ясно, че те не са част от екипажа. Изяснена е самоличността на единия, който е българин. Самоличността на другия е неизвестна. Според кореспондента на "24 часа" в Бургас и той е българин.

В правомощията на морската администрация е да издаде административен акт, с който да задържи кораба в акваторията на пристанището, докато трае разследването. Вече са предприети стъпки за това, посочиха още източниците на "Сега". Този административен акт обаче подлежи на съдебен контрол. Ако падне в съда, няма да има основание, на което корабът да бъде задържан.

Първоначалната версия на разследващите е, че става дума за контрабанда на наркотици. Предположението е заради началната точка на пътуването - Перу. Такива обаче не са открити на кораба. Ако тази хипотеза все пак е вярна, те или са разтоварени, или са добре скрити някъде. Към момента има много неизвестни, признават разследващите.

Голяма част от екипажа на кораба са разпитани, предстоят още разпити. 

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, съобщи Maritime.bg.

Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от превозваните 5000 т концентрат. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция. Капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас допусна преди ден, че вероятно става дума за нелегално проникване на борда. "Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално - не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни кап. Петров пред БТА.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бургас, кораб, морска администрация

Още новини по темата

Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
30 Септ. 2025

Кораб се взриви в Балтимор
19 Авг. 2025

Учени следят кометата - кораб
30 Юли 2025

Край Бургас изгоряха 30 къщи и евакуираха хора
14 Юли 2025

Разкриха пореден нелегален дом за възрастни хора - в Бургаско
09 Юли 2025

И Музикалната академия открива филиал в Бургас
29 Юни 2025

Кораб с 3000 коли потъна в Тихия океан
25 Юни 2025

Дежавю: фериботът между Бургас и Истанбул пропадна

19 Юни 2025

Старчески дом с джакузи и фитнес строи Бургас
16 Юни 2025

Дрон ще следи за незаконни обекти на плажа

13 Юни 2025

Бургас демонтира незаконната "Гъбка" и поставя нова
18 Май 2025

Моряци от кораба "Верила" получиха по 10 г. за кокаин за милиони евро
07 Май 2025

Капитан от сблъсъка в Северно море е арестуван
12 Март 2025

Карго кораб удари танкер в Северно море
10 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар