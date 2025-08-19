Кораб се взриви в Балтимор

Товарен кораб с въглища се взриви в пристанището на Балтимор. Бреговата охрана е била повикана в понеделник след драматичната експлозия, която вече е напълно овладяна, според градските власти. Никой от 23-те членове на екипажа на борда на кораба "W. Sapphire", плаващ под либерийски флаг, не е пострадал, съобщи говорителят на пожарната на Балтимор Джон Марш. 751-футовият кораб за насипни товари е сериозно пострадал. Самият кораб все пак остана на повърхността по време на експлозията и с помощта на влекачи ще бъде преместен в безопасна зона.

Бреговата охрана е започнала разследване, засега е ясно само, че корабът се е движел по време на експлозията.

Инцидентът е станал близо до срутения мост "Франсис Скот Кий" в Балтимор. Мостът се срути миналата година, след като контейнеровоз загуби мощност и се блъсна в него, убивайки шестима души, които по това време работеха върху моста. Самият мост все още не е разрушен напълно за да бъде изграден нов до края на 2028 г.