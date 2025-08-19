Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кораб се взриви в Балтимор

Днес, 10:35

Товарен кораб с въглища се взриви в пристанището на Балтимор. Бреговата охрана е била повикана в понеделник след драматичната експлозия, която вече е напълно овладяна, според градските власти. Никой от 23-те членове на екипажа на борда на кораба "W. Sapphire", плаващ под либерийски флаг, не е пострадал, съобщи говорителят на пожарната на Балтимор Джон Марш. 751-футовият кораб за насипни товари  е сериозно пострадал. Самият кораб все пак остана на повърхността по време на експлозията и с помощта на влекачи ще бъде преместен в безопасна зона.

Бреговата охрана е започнала разследване, засега е ясно само, че корабът се е движел по време на експлозията.

Инцидентът е станал близо до срутения мост "Франсис Скот Кий" в Балтимор. Мостът се срути миналата година, след като контейнеровоз загуби мощност и се блъсна в него, убивайки шестима души, които по това време работеха върху моста. Самият мост все още не е разрушен напълно за да бъде изграден нов до края на 2028 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

кораб, САЩ, Балтимор, инцидент

Още новини по темата

Родителите на младежа, прегазил хора в Слънчев бряг, работят в МВР
15 Авг. 2025

Младеж с АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг и рани 6 души
14 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

Индия не трепна от натиска на Тръмп
07 Авг. 2025

Петима войници са простреляни във военна база на САЩ
06 Авг. 2025

Български снайперисти спечелиха военен турнир в САЩ
05 Авг. 2025

Индия ще купува руски петрол въпреки заплахата на Тръмп
04 Авг. 2025

Българин ограби банка в Атланта
04 Авг. 2025

САЩ обвиниха българин, че снабдява мексикански наркокартел с оръжие
03 Авг. 2025

САЩ обявиха новите мита
01 Авг. 2025

Учени следят кометата - кораб
30 Юли 2025

ЕК обеща на САЩ да замени напълно руския газ с американски
28 Юли 2025

САЩ и Китай се скараха заради Русия
27 Юли 2025

Колумбийският университет в САЩ се откупи с $220 млн. срещу разследване
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар