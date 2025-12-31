Между 30 и 90 млн. евро са откраднати в зрелищен обир на банка в Германия

Престъпници ограбиха като на кино клон на банка Sparkasse в Гилзенкирхен, Германия, като са откраднали пари в брой и ценности на стойност десетки милиони евро по време на дългия коледен уикенд.

Крадците са влезли в банката от съседна сграда, като са пробили дупка в стената на трезора. Около 3200 сейфа са разбити, като засегнати са приблизително 2700 клиенти.

Точната открадната сума все още не е известна. Банките обикновено не знаят какво се съхранява в сейфовете, които често съдържат пари в брой, злато и бижута.

Говорителят на полицията Томас Новачик заяви пред AP, че загубите може да са между 10 и 90 милиона евро. Deutsche Welle съобщава, че от банката са откраднати ценности на стойност приблизително 30 милиона евро.

Това е един от най-големите банкови обири в историята на германската криминална полиция.

Първоначалните данни показват, че крадците са получили достъп до банката през съседен подземен паркинг.

Разследващите подозират, че бандата е прекарала по-голямата част от уикенда вътре, разбивайки сейфовете. За взлома става ясно, след като в ранните часове на понеделник е била задействана пожарна аларма и аварийните служби са открили дупката. Свидетели съобщават, че са видели няколко мъже, носещи големи чанти на стълбището на паркинга през нощта от събота срещу неделя.

Записи от охранителни камери показват и черно Audi RS 6, което напуска паркинга рано в понеделник сутринта, с маскирани хора вътре.

Регистрационният номер на колата е бил откраднат по-рано в град Хановер, съобщи полицията.

Полицейски служител заяви пред AFP, че взломът е бил „наистина много професионално изпълнен“, оприличавайки го на филма „Бандата на Оушън“. „Вероятно е нужна много предварителна информация и/или много криминална енергия, за да се планира и извърши това“, каза той.

Стотици засегнати клиенти на банката се събраха пред клона във вторник, изисквайки информация, но са били спрени от полицията.

Sparkasse заяви, че 95% от сейфовете на клиентите са били отворени от крадците, така че вероятността те да са били засегнати е „много висока“. Компанията добави, че съдържанието на всяко отделение е застраховано до 10 300 евро и посъветва клиентите да проверят дали имат допълнително покритие чрез застраховката си за жилище. Много от клиентите обаче обявиха, че съдържанието на касетките им далеч надхвърля тази сума.