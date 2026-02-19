Медия без
Бившият принц Андрю е арестуван

Законът трябва да си свърши работата, коментира брат му крал Чарлз III

19 Февр. 2026Обновена
Днес Андрю навършва 66 години
ЕПА/БГНЕС
Днес Андрю навършва 66 години

Бившият британски принц Андрю е арестуван по подозрение в злоупотреби, съобщи Би Би Си.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е брат на крал Чарлз III, лишен бе от всички титли заради връзките си с Джефри Епстийн.

Полицията го е арестувала по подозрение в злоупотреби по времето, когато е заемал официални длъжности. Андрю е арестуван тази сутрин в Сандрингам, където се оттегли, след като бе изгонен от краля от „Роял Лодж“ в Уиндзор след скандала „Епстийн“. 

В момента се спекулира, че бившият принц е предал чувствителна информация на Епстийн като търговски представител на Обединеното кралство. Има и твърдения, че може би е вкарал нелегално жена в Бъкингамския дворец, трафикирана във Великобритания с частния самолет на Епстийн „Лолита Експрес“.

Крал Чарлз III заяви преди седмица, че е готов да съдейства на полицията, ако тя има въпроси относно брат му бившия принц Андрю.

Представител на Бъкингамския дворец за първи път коментира скандала около педофила Джефри Епстийн, с когото братът на краля е бил в близки отношения. 

„Кралят ясно показа - както с думи, така и с безпрецедентни действия - че е дълбоко обезпокоен от твърденията, които продължават да излизат наяве относно поведението на господин Маунтбатън-Уиндзор“, заяви прессекретарят.

От големия масив документи по делото „Епстийн“, публикувани в САЩ, стана ясно, че Андрю е предавал на Епстийн отчети за своите пътувания до Сингапур, Хонконг и Виетнам, както и поверителни детайли за инвестиционни възможности. След това антимонархическата организация Republic се обърна към полицията на долината Темза (обхващаща графствата Бъкингамшър, Бъркшър и Оксфордшър) с искане да бъдат разследвани подозрения за злоупотреба със служебно положение и нарушаване на държавна тайна.

„Макар че конкретните твърдения следва да бъдат отправени към господин Маунтбатън-Уиндзор, ако полицията на долината Темза се обърне към нас, ние сме готови да ѝ окажем съдействие, както е редно да се очаква“, добави представителят на двореца.

Днес крал Чарлз III коментира:  "С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за злоупотреба с обществена длъжност. Следва пълният, справедлив и надлежен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В този процес, както вече съм казвал, те имат нашата пълна и безрезервна подкрепа и сътрудничество. Нека заявя ясно: законът трябва да си свърши работата.

Докато този процес продължава, не би било правилно да коментирам този въпрос.

Междувременно, моето семейство и аз ще продължим да изпълняваме нашия дълг и служба към всички вас", заяви Чарлз III.

 

Принц Андрю, Джефри Епстийн

