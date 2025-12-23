Тръмп е летял със самолета на Епстийн

Осъденият за сексуални престъпления Джефри Епстийн твърди, че „нашият президент“ обича „млади, сексапилни момичета“ в зловеща пощенска картичка от 2019 г., която е написал до серийния педофил Лари Насар няколко дни преди да отнеме живота си.

Макар че в бележката той не е посочен по име, тогава Доналд Тръмп бе начело на Белия дом по време на първия си мандат като държавен глава.

Наскоро разсекретено досие за Епстийн от американското Министерство на правосъдието разкрива една от последните кореспонденции на опозорения финансист, преди той да бъде намерен мъртъв в килията си в Ню Йорк на 10 август 2019 г.

Писмото е било изпратено по пощата до Насар - бивш лекар на олимпийския отбор на САЩ и осъден сексуален престъпник - дни след смъртта на Епстийн, пише DailyMail.

„Както вече знаеш, поех по „краткия път“ към дома“, написал Епстийн.

„Успех! Споделяхме едно нещо… нашата любов и загриженост към младите дами с надеждата те да достигнат пълния си потенциал (...) Нашият президент споделя любовта ни към млади, сексапилни момичета. Когато край него минаваше млада красавица, той обичаше да „грабва междукрачието“, а ние трябваше да се задоволим с храната в столовата. Животът е несправедлив“, продължава той.

Пощенската картичка е подписана „С уважение, Дж. Епстийн“ и е адресирана до „Л.Н.“ - инициалите на Насар.

Насар се призна за виновен за придобиване и притежание на детска порнография, както и за унищожаване на доказателства. През декември 2017 г. той беше осъден на 60 години затвор.

Имейл, изпратен от помощник-главния прокурор на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк на 7 януари 2020 г., гласи, че президентът е летял „поне осем пъти“ през тригодишния период, /1993-1996 г./ включително в моменти, когато „бихме очаквали да повдигнем обвинение по делото Максуел“, визирайки Гилейн Максуел – съучастничка на Епстийн, която в момента излежава 20-годишна присъда за трафик на непълнолетни момичета.

В едно от публикуваните имейли се казва, че „Доналд Тръмп е летял с частния самолет на Епстийн много по-често, отколкото беше съобщено по-рано (или отколкото ни беше известно)“. Става дума за 8 полета. „На един полет през 1993 г. той и Епстийн са единствените двама пътници, посочени в списъка; на друг полет единствените трима пътници са Епстийн, Тръмп и ... който тогава е бил на 20 години“ – името на този човек е зачеркнато.

Друго досие на ФБР (EFTA00020518) с дата октомври 2020 г. включва обвинение в изнасилване срещу Тръмп. Не е ясно кой предоставя подробности за предполагаемия инцидент, тъй като имената са заличени.

Шофьор на лимузина, чието име е редактирано, съобщава за „много обезпокоителен“ телефонен разговор, проведен от Тръмп, докато го е карал към летище през 1995 г. Шофьорът, чийто име е зачеркнато, отбелязва, че Тръмп непрекъснато е изговарял името „Джефри“ по телефона и е правил препратки към „насилване на някакво момиче“.