И българска следа излезе от досиетата "Епстийн"

В имейли от разсекретените документи се споменават модни агенции и държавни служители

02 Февр. 2026
Приближен на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн е посещавал България с цел набиране на жени чрез модни агенции и е провеждал срещи с лица, описани като "държавни служители". Тази българска следа изскочи от разсекретените милиони документи, свързани със заниманията на Епстийн. За нея първи съобщи разследващият сайт "Бърд".

Кореспонденцията разкрива, че в периода 2010-2012 г. приближен на Епстийн е посещавал България с цел набиране на жени чрез модни агенции и е провеждал срещи с лица, описани като "държавни служители", съобщава dir.bg

Централна фигура в разкритата кореспонденция е Даниел Амар Сиад. Той е посочен от Жан-Люк Брюнел, френски моден агент и основен партньор на Епстийн, като човека, действал като посредник и сводник. Самият Брюнел е починал в затвора през 2022 г. Той е предоставил контактите на Сиад на разследващите. Сиад се представя като бивш моден фотограф и финансов съветник, а дейността му е била обект на интерес от френските власти.

В имейл до Епстийн от 2010 г. Даниел Сиад докладва за свое пътуване до София. Той информира финансиста, че е установил контакт с местна агенция, работеща с Брюнел. "Здравей, Джефри. Тъкмо се върнах от София, България, прекарах си чудесно. Свързах се с агенция, която иска да работи с мен и ще ги представлявам в Европа... Ще видим с Жан-Люк кои иска да изпрати в Ню Йорк. Всъщност всички мечтаят да дойдат в Щатите", пише Сиад.

Архивно копие на уебсайта, цитиран в кореспонденцията, насочва към агенция "Некст Уан" (Next One), свързвана със стилиста Стоян Георгиев Апостолов. Документите съдържат и данни за поне два полета на български жени до Ню Йорк, платени от Епстийн. Пред телевизия "Евроком" стилистът Стоян Апостолов категорично отрече каквато и да е връзка с мрежата на Джефри Епстийн или познанство с Даниел Сиад.

"Никога не сме имали такава среща с този въпросен човек. Бях изумен, защото ние никога не сме работили с него и не е имало никакви договорни отношения", заяви Апостолов. Той допълни, че имената на споменатите модели са му напълно непознати и допусна, че чуждестранни представители може да са посещавали страната самостоятелно, без знанието на местните партньори.

Особен интерес предизвиква втори имейл от Сиад до Епстийн, изпратен през октомври 2012 г. със заглавие "Здравей от София, България", продължава dir.bg. В него посредникът твърди, че се намира в българската столица с жена, наричана "Принцесата", която го е поканила да я придружи на "среща с държавни служители".

Самоличността на "Принцесата", както и кои са споменатите държавни фигури, не стават ясни от публикуваните материали. Няма и потвърждение дали тези срещи са се състояли и какъв е бил техният характер.

