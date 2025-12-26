Тръмп се ядоса на "нищожества, които обичаха Джефри Епстийн"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново изригна срещу "либералната левица" във връзка с твърденията, че е имал връзки със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Ден след като честити Коледа на "радикалната лява измет", Тръмп написа:

"Честито Рождество Христово на всички, включително и на многото нищожества, които обичаха Джефри Епстийн, даваха му пачки с пари, ходиха на неговия остров, посещаваха партитата му и мислеха, че той е най-страхотният човек на земята, само за да го „зарежат като куче“, когато нещата станаха твърде НАЖЕЖЕНИ, като лъжливо твърдяха, че нямат нищо общо с него, не го познават, казваха, че е отвратителен човек, и след това обвиняват, разбира се, президента Доналд Дж. Тръмп, който всъщност беше единственият, който наистина заряза Епстийн, и то много преди това да стане модерно".

Когато техните имена излязат наяве в продължаващия „Лов на вещици“ на Радикалната левица (плюс един долен „републиканец“, Маси!), и се разкрие, че всички те са демократи, ще има много да обясняват – подобно на момента, когато стана публично достояние, че измамата „Русия, Русия, Русия“ беше измислена история – пълна фалшификация – и нямаше нищо общо с „ТРЪМП“. Провалилият се „Ню Йорк Таймс“, наред с много други, беше принуден да се извини за своето лошо и погрешно „отразяване“ на изборите, дори до степен да загуби много абонати поради своето изключително неточно (ФАЛШИВО!) отразяване".

Тръмп добави: "Сега същите тези лузъри се захващат отново, само че този път толкова много от техните приятели, повечето от които невинни, ще бъдат лошо наранени и с опетнена репутация. Но за съжаление, така стоят нещата в света на корумпираната политика на Демократите!!! Наслаждавайте се на това, което може да е последната ви Весела Коледа!"

При последното разкриване на документите на Епстийн се появи писмо, написана от Епстийн и адресирано до педофила Лари Насар, в която се споменава Тръмп. Писмото е спорно, тъй като е изпратено по времето, в което Епстийн е в затвора, дни преди самоубийството му, но е с клеймо от друг щат. Министерството на правосъдието обяви писмото за фалшификат. Разкрито обаче бе още, че Тръмп е летял със самолета на Епстийн поне 8 пъти. Това обаче се е случило между 1993 г. и 1997 г. Повечето полети са били между Ню Йорк, Флорида и Вашингтон. В някои от тях са присъствали тогавашната му съпруга Марла Мейпълс и децата му.

Тръмп и Епстийн са били част от едни и същи социални кръгове в Палм Бийч и Ню Йорк в продължение на около 15-20 години. През 2002 г. Тръмп казва пред списание New York: „Познавам Джеф от 15 години. Страхотен тип е. Много е забавно да си с него.“ Документирани са техни общи посещения на партита в имението „Мар-а-Лаго“ и в Ню Йорк, включително видео от 1992 г., на което двамата обсъждат жени на парти.

Тръмп твърди, че е прекъснал връзките си с Епстийн много преди скандалите да станат публични. Посочват се две основни версии за скандала им. Едната е спор за покупката на имение в Палм Бийч през 2004 г., което Тръмп купува „под носа“ на Епстийн. В другата версия Тръмп твърди, че е изгонил Епстийн от своя клуб „Мар-а-Лаго“, след като разбрал, че финансистът е досаждал на дъщерята на друг член на клуба.