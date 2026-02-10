Медия без
Министър на Тръмп е бил на острова на Епстийн

10 Февр. 2026
Хауърд Лътник
BGNES/EPA
Хауърд Лътник

Ръководителят на Министерството на търговията на САЩ Хауърд Лътник заяви, че е посещавал острова на осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн - Литъл Сейнт Джеймс.

"Обядвах с него, когато заминах на почивка със семейството си с кораб. С мен бяха съпругата ми и четирите ми деца с бавачките. Там имаше и друга двойка с деца. Обядвахме на острова в продължение на един час, това е истина", заяви Лътник.

Хауърд Лътник подчерта, че посещението е било еднократно и е имало изцяло семеен характер. Семейство Лътник пътували с личната си яхта в Карибите и са спрели на острова за обяд, тъй като Епстийн им е бил съсед в Ню Йорк и са се познавали социално.

Той категорично отрича да е поддържал по-нататъшни лични или бизнес отношения с Епстийн и заявява, че името му в списъците с посетители на острова е резултат от тази единствена среща, която е била публична и в присъствието на неговото семейство.

Лътник обясни, че се е запознал с Джефри Епстийн чрез общи познати в средите на филантропията и бизнеса в Ню Йорк, но по това време не е знаел за престъпната дейност на покойния финансист.

Новите документи на Министерството на правосъдието включват имейли, които показват, че Лътник лично е писал на „Джеф“ през 2012 г., за да организира обяда, питайки за точните координати за капитана на яхтата си.

Говорителката на Белия дом Каролин Ливит заяви, че президентът Тръмп напълно подкрепя Лътник и го счита за ключов член на екипа си, определяйки атаките като опит на медиите да отклонят вниманието от успехите на администрацията.

Лътник вероятно ще бъде призован да даде показания пред Комисията по надзор на Камарата на представителите (House Oversight Committee). Комисията вече е изискала всички комуникации между Лътник и Джефри Епстийн от 2005 г. насам. Основният фокус на разследването не е самото посещение на острова, а дали Лътник е излъгал под клетва по време на процеса по неговото утвърждаване като секретар по търговията.

