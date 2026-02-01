Съветник на словашкото правителство и бивш министър на външните работи на Словакия, подаде оставката си във връзка с публикуването на досиетата, свързани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, съобщиха ТАСР и ДПА, предаде БТА.

Мирослав Лайчак е връчил оставката си на премиера Роберт Фицо, който я е приел, като същевременно е изразил съжаление, че страната губи един опитен съветник по външната политика.

Новинарски сайт в Словакия по-рано публикува чатове, за които се предполага, че са от последните досиета във връзка с разследването около Епстийн, направени обществено достояние в петък от министерството на правосъдието на САЩ. Чатовете показват, че педофилът и финансист е предлагал на Лайчак млади жени. Лайчак отхвърли тези обвинения, заявявайки, че никога не е говорил с Епстийн за жени.

Лайчак беше министър на външните работи на Словакия през 2009–2010 г. и отново през 2012–2020 г. От септември 2017 г. до септември 2018 г. беше председател на Общото събрание на ООН.

Досиетата за Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ в петък, се състоят от над 3 милиона страници документи, хиляди видеа и над 100 000 снимки. Епстийн, финансист от Ню Йорк, е обвиняван в сексуално насилие над непълнолетни момичета на различни места, включително в Ню Йорк и Флорида и в това, че е имал мрежа за осигуряване на млади жени на известни личности. Епстийн почина в затвора през 2019 г. на 66-годишна възраст, преди да му бъдат наложени допълнителни присъди, като се смята, че той се е самоубил. Предстои публикуване на още една порция от 3 милиона страници.