Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Камарата на представителите призова главния прокурор заради Епстийн

Петима републиканци подкрепиха демократите

Днес, 07:18
Пам Бонди
Пам Бонди

Комисията по надзор в Камарата на представителите на Конгреса на САЩ гласува за призоваването на главния прокурор Пам Бонди, която трябва да отговори на въпроси относно начина, по който Министерството на правосъдието е обработило документите, свързани с разследването срещу финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава БТА.

Петима републиканци подкрепиха демократите при гласуването на предложението, внесено от републиканската конгресменка Нанси Мейс от щата Южна Каролина. Вотът показва, че недоволството сред консерваторите относно прегледа и публикуването на материалите по случая „Епстийн“ продължава да нараства.

Бонди защити действията на министерството, като обвини демократите, че използват темата, за да отклонят вниманието от политическите успехи на Доналд Тръмп. Въпреки това част от най-острите критики срещу начина, по който са обработени документите, дойдоха именно от представители на Републиканската партия.

Междувременно бившият президент Бил Клинтън и съпругата му - бившият държавен секретар Хилари Клинтън - наскоро дадоха показания пред законодателите от комисията във връзка с предполагаемите контакти на експрезидента демократ с Епстийн.

След като миналата година Министерството на правосъдието обеща по-голяма прозрачност, през юли то обяви, че е приключило прегледа на документацията и не е открило доказателства за съществуването на т.нар. „списък с клиенти“ на Епстийн. Според ведомството не е имало основания за публикуване на допълнителни материали. Това решение предизвика политическа буря и доведе до приемането на законодателство от Конгреса, което задължава министерството да разкрие документите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пам Бонди, Джефри Епстийн

Още новини по темата

Връзки с Епстийн доведоха бивш премиер до опит за самоубийство
24 Февр. 2026

Бивш британски посланик в САЩ е арестуван заради досиетата "Епстийн"
23 Февр. 2026

Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста

20 Февр. 2026

Бившият принц Андрю е арестуван
19 Февр. 2026

Министър на Тръмп е бил на острова на Епстийн
10 Февр. 2026

И българска следа излезе от досиетата "Епстийн"
02 Февр. 2026

И Путин изплува от досиетата "Епстийн"
01 Февр. 2026

Висш словашки политик подаде оставка заради досиетата "Епстийн"
01 Февр. 2026

Тръмп се ядоса на "нищожества, които обичаха Джефри Епстийн"
26 Дек. 2025

Тръмп е летял със самолета на Епстийн

23 Дек. 2025

Бил Клинтън, Майкъл Джексън и Мик Джагър изплуваха от досиетата "Епстийн"
20 Дек. 2025

Тръмп подписа разсекретяването на досиетата "Епстийн"
20 Ноем. 2025

Конгресът на САЩ одобри отварянето на досиетата "Епстийн"
19 Ноем. 2025

Тръмп поиска пълно разсекретяване на досиетата "Епстийн"
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?