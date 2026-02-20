Медия без
Братът на крал Чарлз Трети беше освободен от ареста

Днес, 06:26

Андрю Маунтбатън-Уиндзор беше освободен от ареста около 12 часа след като бе арестуван по подозрение в злоупотреби, съобщи Би Би Си. Бившият принц Андрю е брат на крал Чарлз III и бе лишен бе от всички титли заради връзките си с Джефри Епстийн. Андрю беше арестуван вчера на 66-ия си рожден ден в Сандрингам, където се оттегли, след като бе изгонен от краля от „Роял Лодж“ в Уиндзор заради скандала „Епстийн“. 

След като Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе освободен от ареста, полицията ще продължи претърсването на бившия му дом в Бъркшир, предава Sky News.

"Арестувахме мъж на около 60 години от Норфолк по подозрение в злоупотреба с публична длъжност и извършваме претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк", каза в четвъртък помощник-началникът на полицията Оливър Райт.
"С дълбока загриженост научих новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозренията за неправомерно поведение при изпълнение на публични задължения. Това, което следва сега, е пълният, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос да бъде разследван по подходящ начин и от подходящите власти", заяви крал Чарлз III.
Американският лидер Доналд Тръмп нарече разследването срещу Андрю "много тъжно".

Полицията заяви по-рано този месец, че разследва твърдения, според които Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделял поверителни правителствени документи с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, припомни БТА.

