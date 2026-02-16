Медия без
Британци се отказват от британско
гражданство заради нови правила

Днес, 07:25
Двойните граждани трябва да платят 600 паунда за удостоверение
Pixabay
Британци, живеещи в чужбина, смятат да се откажат от британското си гражданство, заради новите правила за паспорти за лица с двойно гражданство, съобщи вестник "Таймс", предаде БНР. 

От 25 февруари те ще могат да влизат в Обединеното кралство само с британски паспорти. Засегнатите смятат, че това ги поставя в неизгодно положение в сравнение с чуждестранните граждани.

Около 1,2 милиона лица с двойно британско гражданство по целия свят могат да бъдат засегнати от промяната, за която защитниците на човешките права предупреждават, че ще ги направи "граждани от втора класа", защото ще бъдат поставени в по-лошо положение от чуждестранните граждани.

В момента британските лица с двойно гражданство могат да влизат в Обединеното кралство, използвайки небритански паспорти. От 25 февруари обаче те ще трябва да представят британски паспорт при влизане в страната, или да получат "удостоверение за право" срещу цена от близо 600 паунда.

Британските посолства и консулства по целия свят са залети от запитвания за промените след оплаквания за липса на предупреждение за тях.

Новата мярка означава, че лицата с двойно гражданство, които се опитват да влязат във Великобритания с небритански паспорти, може да бъдат блокирани от качване на полети до Великобритания или спрени на границата, което ги поставя в неизгодно положение в сравнение с чуждестранните пътници, чиито пътувания до Обединеното кралство няма да бъдат засегнати от промяната на правилата.

"Таймс" посочва конкретни примери с британци, пребиваващи в Нова Зеландия и Канада, които казват, че предпочитат да се откажат от британското си гражданство, вместо да бъдат унижавани. 

 

