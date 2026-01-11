Българите масово напускат Великобритания

Все повече българи напускат Великобритания. Според данните сънародниците ни са третата най-голяма група европейски граждани, които си тръгват от Острова.

Статистиката, обхващаща периода до юни 2025 г., сочи, че около 11 хиляди български граждани са се завърнали в България, докато по-малко от 4 хиляди са пристигнали във Великобритания. Такъв отрицателен миграционен баланс не е наблюдаван в подобни мащаби от години, съобщава Би Ти Ви.

Основните причини за тази тенденция са добре познати. На първо място са рязко нарасналите разходи за живот. Цените на наемите, храните и енергията на Острова продължават да растат, докато доходите на много мигранти остават без съществено увеличение. Към това се добавят сериозните проблеми в Националната здравна служба - дълги списъци на чакащи, недостиг на персонал и затруднен достъп до медицинска помощ.

Има и един неофициален фактор, който води до отлива на българи от страната - дискриминацията, както на работното място, така и при достъпа до социални услуги. Рязко зачестиха случаите, в които хора на социални помощи получават писма с искане да върнат вече получени средства.

Българите обаче не са единствените. Най-голямата група, напускаща Великобритания, са румънците - около 37 хиляди души за година. Причините са сходни, но има и икономиката в Румъния бележи сериозен растеж - със значително по-високи заплати, ниска безработица и по-достъпни жилища.

След румънците, поляците и българите, сред напускащите са още италианци, испанци, португалци и французи. Тези данни ясно показват, че Великобритания постепенно губи привлекателността си като трудов и житейски център за много европейци.



Въпросът, който остава, е дали тази тенденция ще се задълбочи и как България ще успее да задържи завръщащите се у дома.