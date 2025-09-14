Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Американски компании обявиха $ 1.7 млрд. инвестиции във Великобритания

Доналд Тръмп отива на двудневна визита в Англия

Днес, 10:16
Тръмп заминава в сряда за Великобритания
EPA/BGNES
Тръмп заминава в сряда за Великобритания

Американски финансови компании обявиха инвестиции от общо 1,25 милиарда британски лири (1,7 млрд. долара) във Великобритания преди държавното посещение на американския президент Доналд Тръмп там следващата седмица, предадоха "Пи Ай Мидия" и ДПА, съобщи БТА

"Сити груп" (Citi Group) потвърди, че ще инвестира 1,1 млрд. британски лири в операциите си във Великобритания, докато "Ес'Пи Глоубъл" (S'P Global) ще вложи 4 милиона лири в офисите си в Манчестър.

"ПейПал" (PayPal) потвърди инвестицията от 150 млн. лири в продуктови иновации и растеж, а "Банк ъв Америка" (Bank of America) ще разкрие до 1000 нови работни места в Белфаст при първата си операция в Северна Ирландия.

Наред със съобщенията за нови инвестиции, компаниите се ангажират да засилят търговската дейност между САЩ и Великобритания през следващите години.

"Блекрок" (Blackrock) отпуска 7 млрд. британски лири на пазара на Великобритания за пет години, докато "Ротси" (Rothesay) планира да удвои инвестицията си в САЩ с още 7 млрд. британски лири през следващите години.

Технологичните гиганти "Оупън ЕйАй" (OpenAI) и "Енвидия" (Nvidia) планират да обявят инвестиции от милиарди долари в центрове за данни във Великобритания по време на посещението на американския президент идната седмица.

Очаква се шефът на "Оупън ЕйАй" Сам Олтман и главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Енвидия" Дженсън Хуанг да са част от бизнес делегацията, придружаваща Тръмп.

Двудневното посещение на американския президент започва в сряда и предвижда той да пренощува в замъка Уиндзор.

Визитата ще се осъществи на фона на неяснота за бъдещите мита върху британската стомана. През юни Великобритания и САЩ подписаха търговска сделка, която намали митата върху вноса на автомобили и стоки от авиокосмическия сектор в САЩ. Не беше постигнато обаче споразумение за вноса на британска стомана и митото върху стоманата остана 25%.

"Нашите специални отношения със САЩ остават силни. Благодарение на нашата търговска сделка Обединеното кралство все още е единствената страна, избегнала мита от 50% върху стоманата и алуминия, а ние продължаваме да си партнираме в технологии като изкуствения интелект, квантовите системи и киберсигурността в нашите технологични отрасли за трилиони долари", заяви говорител на британското правителство.

"Ще работим със САЩ за прилагането на тази знакова сделка възможно най-скоро, за да дадем на индустрията сигурността, от която се нуждае, да защитим жизненоважни работни места и да осигурим повече пари в джобовете на хората чрез плана за промяна, приветствайки президента на това историческо държавно посещение", допълни той.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Великобритания

Още новини по темата

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
13 Септ. 2025

В САЩ убиха близък съратник на Тръмп
11 Септ. 2025

Великобритания мести мигрантите от хотелите в казарми
07 Септ. 2025

Великобритания ограничава мигрантите да водят близките си в страната
01 Септ. 2025

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Съдът обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни
30 Авг. 2025

Тръмп забрани модернизма и брутализма във федералната архитектура
29 Авг. 2025

Расте недоверието в близкия край на войната
29 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Пощи от цял свят спряха колетите до САЩ
23 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Орбан натопи Украйна пред Тръмп
22 Авг. 2025

САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци
22 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар