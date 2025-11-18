САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО

Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман.

"Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.

Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

Саудитският престолонаследник Мохамед бен Салман пристигна вчера в Белия дом, където бе посрещнат изключително тържествено от американския президент Доналд Тръмп. По време на церемонията по посрещането над Белия дом прелетя група самолети на американските ВВС, пред гостите мина конен парад. Президентът показа на госта резиденцията и портретите на бившите държавни глави на САЩ.

Саудитска Арабия ще инвестира най-малко 600 милиарда долара в САЩ, а това число може да стане и по-високо, потвърди престолонаследникът по време на разговорите с Тръмп. САЩ потвърдиха продажбата на 48 изтребителя F-35. Ще бъдат същите като тези, които продаваме на Израел, отбеляза Тръмп.

Преди визитата бе съобщено, че Тръмп планира да предложи на Ер-Рияд големи сделки в областта на отбраната и икономиката, включително инвестиция в бъдещата мирна ядрена програма на Саудитска Арабия. Тръмп очаква от Мохамед бен Салман да нормализира отношенията на страната си с Израел - престолонаследникът потвърди интереса си към Аврамовите споразумения. "Искаме мир между израелците и палестинците", заяви той.

Тръмп заяви за Мохамед бен Салман: "Днес в Овалния кабинет имаме изключително уважаван човек. Много добър мой приятел". "Това, което е направил, е невероятно, както по отношение на правата на човека, така и по всички други аспекти", заяви Тръмп. За убийството на Джамал Кашоги, Тръмп просто заяви:

"Нещата се случиха, МБС (Мохамед бен Салман) не знаеше нищо за тях".