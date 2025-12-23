Тръмп ще строи "златен флот"

Военноморските сили на САЩ ще разработят нов клас бойни кораби под името „Тръмп“ и ще построят два линейни кораба (линкора) – „най-големите, създавани някога“, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп по време на реч от резиденцията си в Мар-а-Лаго.

Строителството на първия линкор, USS "Defiant", е планирано за началото на 30-те години на XXI век – в момента той е на етап проектиране. По думите на Тръмп линкорите ще станат част от нов „златен флот“ от модерни бойни кораби. Той добави, че в крайна сметка ВМС на САЩ планират да доведат числеността на този флот до 20–25 кораба.

Новите линейни кораби, наред със стандартните оръдия и ракети, ще бъдат оборудвани с хиперзвуково оръжие, релсотрони (електромагнитни оръдия) и мощно лазерно въоръжение, обяви Тръмп.

Заедно с Тръмп в Мар-а-Лаго по време на изказването му присъстваха държавният секретар на САЩ Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет и министърът на ВМС Джон Фелан.

Пийт Хегсет заяви, че засилването на военноморския флот е пряко свързано с ключовите цели на Министерството на войната (бившия департамент на отбраната): възстановяване на „воинския дух“, преструктуриране на въоръжените сили и възстановяване на потенциала за възпиране. По думите на Джон Фелан бъдещият линкор от клас „Тръмп“ ще бъде „най-големият, най-смъртоносният, най-универсалният и най-красивият военен кораб в световния океан“.