САЩ предложили на Мадуро да избяга в Москва

Днес, 07:04

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона с венецуелския президент Николас Мадуро, предадоха световните агенции. Тръмп обаче не съобщи какво са обсъждали двамата лидери. 

Първи новината за такъв телефонен разговор между Тръмп и Мадуро съобщи американското издание „Ню Йорк таймс“, припомня Франс прес. Това стана преди Тръмп да наложи забрана за въздушното пространство на Венецуела, което подсказва, че разговорите не са били успешни.

"Не искам да коментирам това. Отговорът ми на въпроса дали съм говорил с Мадуро е да“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет. "Няма да кажа дали разговорът мина добре или зле. Това беше един телефонен разговор“, добави Тръмп.

Вчера американският сенатор Маркуейн Мълин заяви, че САЩ са предложили на Мадуро „да замине за Русия“ или за друга държава. „Между другото ние дадохме на Мадуро възможност да си тръгне“, увери сенаторът републиканец от Оклахома. „Казахме му, че може да замине за Русия или да отиде в друга страна“, добави той.

Тези изявления дойдоха в момент на много голямо напрежение между САЩ и Венецуела, отбеляза АФП. Тръмп разпореди разполагането на въоръжени сили в Карибско море и предупреди в събота, че смята въздушното пространство на Венецуела за „напълно затворено“, след като изпрати в района най-големия самолетоносач в света.

Тръмп обвинява Каракас, че стои зад трафика на наркотици, които заливат САЩ. Мадуро отхвърля обвиненията и твърди, че Вашингтон използва предлог, за да го свали от власт, да предизвика смяна на режима във Венецуела и да се добере до петролните й запаси. Вчера правителството на Мадуро разпореди военни учения по венецуелското крайбрежие.

