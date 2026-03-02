Медия без
Опозиционерката Мария Корина Мачадо се връща във Венецуела

Днес, 16:58
Мария Корина Мачадо
EPA/BGNES
Мария Корина Мачадо

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви вчера, че ще се завърне „след няколко седмици“ в страната си, която напусна по драматичен начин през декември, за да получи Нобеловата си награда за мир в Осло, предават БГНЕС и Франс прес.

Оттогава ситуацията се промени значително с ареста на президента Николас Мадуро от американската армия и издигането на президентския пост на бившата вицепрезидентка Делси Родригес.

Мачадо беше издирвана във Венецуела по разпореждане на главния прокурор Тарек Уилям Сааб, който подаде оставка миналата седмица. Властите обвиняваха Мачадо, че поискала и подкрепила военната намеса на САЩ във Венецуела.

„Ще се върна след няколко седмици във Венецуела“, заяви опозиционерката във видео, разпространено в социалните мрежи. „Ще работим заедно, за да гарантираме подреден, устойчив и необратим преход към демокрация“, допълни тя.

По време на тримесечното си изгнание тя остана основно в САЩ, където се срещна с американския президент и държавния секретар Марко Рубио.

Доналд Тръмп, който твърди, че контролира Венецуела, заяви след среща, на която Мачадо му връчи Нобеловия си медал, че би искал „по един или друг начин да я включи“ във венецуелското правителство, но също така той нееднократно е изразявал задоволство от действията на Делси Родригес като временен президент.

