Тръмп обяви внос на венецуелски петрол в САЩ

Доналд Тръмп обяви, че САЩ скоро ще получат големи количества петрол от Венецуела. Той трябва да бъде продаван на пазарни цени от т.нар. „преходни власти“, както съобщи американският президент на своята платформа Truth Social.

Става дума конкретно за 30 до 50 милиона барела „висококачествен, санкциониран петрол“, който Венецуела трябва да изнесе. „Наредих на министъра на енергетиката Крис Райт незабавно да приложи този план“, написа Тръмп. Петролът ще бъде поет от складови танкери, след което ще бъде транспортиран директно до пристанища за разтоварване в Съединените щати.

Тръмп също така даде ясно да се разбере кой ще има думата по отношение на приходите от доставките на петрол. „Парите ще бъдат контролирани от мен като президент на Съединените американски щати, за да се гарантира, че ще бъдат използвани в полза на хората във Венецуела и в Съединените щати“, пише Тръмп. Допълнителни подробности президентът не посочва. Остава неясно и как точно ще бъде организирано сътрудничеството с „преходните власти“.

Паралелно с това Белият дом подготвя среща с представители на петролната индустрия. За петък е планиран разговор в Овалния кабинет, който също ще бъде посветен на Венецуела. Това съобщи информационната агенция AP. Очаква се участие на ръководители на големите петролни компании Exxon, Chevron и ConocoPhillips. В центъра на срещата ще бъдат следващите стъпки при работата с венецуелския петрол.

Венецуела разполага с най-големите запаси от нефт в света и до 2005 г. беше важен доставчик за САЩ. След национализацията на петролната индустрия от тогавашния президент Уго Чавес през 2007 г. това се промени. След военната операция Тръмп заяви, че американски компании ще „влязат, ще инвестират милиарди долари и ще ремонтират разрушената инфраструктура“.

САЩ и Венецуела обсъждат възможността за износ на венецуелски петрол към американски нефтопреработвателни заводи, съобщи няколко часа преди поста на Тръмп в социалните мрежи Reuters, като се позовава на пет източника. Потенциалната сделка може да пренасочи доставките от Китай и едновременно с това да помогне на венецуелската държавна компания PDVSA да избегне по-дълбоко съкращаване на добива.

Тези преговори са първият знак, че венецуелското правителство реагира на искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да отвори сектора за американски петролни компании, отбелязва агенцията. Тръмп заяви, че иска временният президент Делси Родригес да предостави на САЩ и на частните компании „пълен достъп“ до нефтената индустрия на Венецуела.

Венецуела разполага с милиони барели петрол, натоварени на танкери и съхранявани в резервоари, които не може да изнесе заради блокадата, въведена от Тръмп в средата на декември, припомня Reuters.