Екокатастрофа заплашва столицата на САЩ

Днес, 07:07
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви извънредно положение във Вашингтон заради изтичане на канализация, съобщи Федералната агенция за управление при извънредни ситуации (FEMA).
Огромни количества отпадна вода изтичат в река Потомак и оказват сериозно влияние върху екологичната обстановка в столицата на САЩ. Обявяването на извънредно положение на федерално ниво позволява на местните власти в окръг Колумбия да получат директен достъп до ресурси от FEMA и федерално финансиране за бързо овладяване на аварията.
Още преди месец - на 19 януари, е констатиран мащабен пробив в главния канализационен колектор Potomac Interceptor. Поставената преди 60 години тръба с диаметър около 180 см (72 инча) се е срутила, което е довело до изхвърлянето на огромни количества необработени отпадни води директно в река Потомак. До момента се оценява, че в реката са изтекли между над над 1 млрд. литра отпадни води. Аварията се е случила в района на Кейбин Джон (Cabin John), щата Мериленд, близо до парк C&O Canal National Historical Park. Мястото е на 8 км нагоре по течението от Вашингтон, което означава, че отпадната вода преминава през столицата.
Макар че е изграден временен байпас, който отвежда голяма част от отпадните води, пълният ремонт на срутения колектор ще отнеме месеци. Докато това се случи, екологичната обстановка ще остане нестабилна, особено при силни дъждове или топене на снегове.
Здравните власти в окръг Колумбия, Мериленд и Вирджиния са издали строги предупреждения.
В отсечка от над 110 км (72 мили) - от моста „Американ Лиджън“ до моста „Хари Найс“, категорично е забранено плуването, газенето, карането на каяци или лодки, при които има риск от намокряне. Забранена е консумацията на риба, уловена в реката. Дори домашните любимци не бива да влизат в контакт с водата от Потомак.
Водата за битови нужди във Вашингтон е годна за пиене, защото водохващането за града се намира над мястото на пробива. Въпреки това беше издадена превантивна заповед за преваряване на водата за определени части на Северозападен Вашингтон и части от Арлингтън поради технически проблеми и повишена мътност.
Инцидентът предизвика остър спор между президента Тръмп и местните лидери (кмета на Вашингтон и губернатора на Мериленд) относно това кой носи отговорност за поддръжката на федералните тръбопроводи.

