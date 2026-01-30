Медия без
Тръмп рязко втвърди курса към Куба

Днес, 07:30
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на извънредно положение заради действия на кубинското правителство. Вашингтон заяви, че политиката на Хавана представлява „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност на САЩ, предава Fox News. Всяка страна, доставяща петрол на Куба, бе заплашена с мита.

Тръмп обвини кубинските власти в оказване на подкрепа на „враждебни държави и терористични групи“. В документа се твърди, че Куба задълбочава сътрудничеството си с Китай в отбранителния сектор и е разположила на своя територия „най-големия чуждестранен обект на руското радиотехническо разузнаване“ за прехващане на американски данни. Сред останалите съюзници на Хавана в указа са изброени Иран, ХАМАС и „Хизбула“.

Освен това Тръмп обвинява правителството на Куба в изтезания на политически опоненти, потушаване на свободата на словото и преследване на семействата на политически затворници: „САЩ имат нулева толерантност към безчинствата на комунистическия кубински режим“, се казва в указа.

Като ответна мярка Тръмп разпореди създаването на тарифен механизъм, който позволява налагането на допълнителни мита върху вноса от всяка страна, която продава петрол на Куба – директно или чрез посредници.

Министерството на търговията на САЩ ще се заеме с идентифицирането на такива доставчици, а Държавният департамент ще определя размера на наказателните санкции.

От Белия дом нарекоха указа завръщане към твърдия курс спрямо Хавана и окончателен отказ от политиката на нормализиране на отношенията, провеждана от администрацията на Барак Обама, пише Fox News.

УДАР И ПО КАНАДА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му ще отмени сертификацията на канадските самолети "Бомбардие", както и на "всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада", като ответна мярка заради отказано от Отава сертифициране на американски самолети.

Американският президент написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Канада по "неоправдан, незаконен и систематичен начин" отказва да предостави сертификация на американските самолети и бизнес джетове "Гълфстрийм 500, 600, 700 и 800".

"С настоящото решение отнемаме сертификацията на техните "Бомбардие Глобал Експрес", както и на всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада, докато "Гълфстрийм" не получи пълна сертификация", написа Тръмп. В същата публикация американският президент заплаши да наложи на Канада мита от "50% върху всички въздухоплавателни средства, продавани в САЩ", ако страната запази забраната за продажба на "продукти на Гълфстрийм".

