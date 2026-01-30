Тръмп рязко втвърди курса към Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ за въвеждане на извънредно положение заради действия на кубинското правителство. Вашингтон заяви, че политиката на Хавана представлява „необичайна и изключителна заплаха“ за националната сигурност на САЩ, предава Fox News. Всяка страна, доставяща петрол на Куба, бе заплашена с мита.

Тръмп обвини кубинските власти в оказване на подкрепа на „враждебни държави и терористични групи“. В документа се твърди, че Куба задълбочава сътрудничеството си с Китай в отбранителния сектор и е разположила на своя територия „най-големия чуждестранен обект на руското радиотехническо разузнаване“ за прехващане на американски данни. Сред останалите съюзници на Хавана в указа са изброени Иран, ХАМАС и „Хизбула“.

Освен това Тръмп обвинява правителството на Куба в изтезания на политически опоненти, потушаване на свободата на словото и преследване на семействата на политически затворници: „САЩ имат нулева толерантност към безчинствата на комунистическия кубински режим“, се казва в указа.

Като ответна мярка Тръмп разпореди създаването на тарифен механизъм, който позволява налагането на допълнителни мита върху вноса от всяка страна, която продава петрол на Куба – директно или чрез посредници.

Министерството на търговията на САЩ ще се заеме с идентифицирането на такива доставчици, а Държавният департамент ще определя размера на наказателните санкции.

От Белия дом нарекоха указа завръщане към твърдия курс спрямо Хавана и окончателен отказ от политиката на нормализиране на отношенията, провеждана от администрацията на Барак Обама, пише Fox News.



УДАР И ПО КАНАДА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му ще отмени сертификацията на канадските самолети "Бомбардие", както и на "всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада", като ответна мярка заради отказано от Отава сертифициране на американски самолети.

Американският президент написа в социалната си мрежа "Трут соушъл", че Канада по "неоправдан, незаконен и систематичен начин" отказва да предостави сертификация на американските самолети и бизнес джетове "Гълфстрийм 500, 600, 700 и 800".

"С настоящото решение отнемаме сертификацията на техните "Бомбардие Глобал Експрес", както и на всички въздухоплавателни средства, произведени в Канада, докато "Гълфстрийм" не получи пълна сертификация", написа Тръмп. В същата публикация американският президент заплаши да наложи на Канада мита от "50% върху всички въздухоплавателни средства, продавани в САЩ", ако страната запази забраната за продажба на "продукти на Гълфстрийм".