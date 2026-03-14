Протестите в Куба излязоха от контрол

Протестите в Куба срещу сериозния недостиг на гориво, продължителните прекъсвания на електрозахранването и задълбочаваща се икономическа криза излязоха от контрол.
В Морон, провинция Сиего де Авила, демонстранти нахлуха в регионалната централа Комунистическата партия, подпалиха части от нея и демонстративно изгориха мебели и пропагандни материали на улицата. Стигна се до сблъсъци със силите за сигурност и стрелба, при която е ранен поне един младеж.
Това показват клипове в социалните мрежи и публикации в независими издания като CiberCuba. Кубинските власти не са коментирали протестите.
Cuba 🇨🇺 BREAKING: protesters set fire to the office of the Communist Party in the town of Moron in the Ciego de Avila province, as anti-regime protests are taking place once again. pic.twitter.com/nOUiXcVMSv— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) 14 март 2026 г.
До драматичната ситуация се стигна, сле като САЩ блокираха доставките на петрол за Куба, най-вече от Венецуела. Каракас осигуряваше по 35 000 барела петрол на ден, което е половината от петролните нужди на острова. Но акцията на Вашингтон във Венецуела - и залавянето на президента Николас Мадуро - в началото на януари наруши споразумението.
Електропреносната мрежа на страната също не издържа. В някои градове, ключително части на Хавана, няма ток вече 8 дни. В много квартали няма и вода. През нощта кубинските градове се превръщат в апокалиптична картина с множество пожари заради запалване на боклук или изгаряне на дървени въглища, които семействата използват за готвене, пише Havana Times.
🚨🇨🇺 | #AHORA CUBA SE LEVANTA: Se registran protestas masivas contra el régimen comunista en múltiples ciudades de Cuba.— La Derecha Diario (@laderechadiario) 14 март 2026 г.
Всичко това принуди правителството на Куба да започне спешни преговори със САЩ. За тях съобщи в телевизионно обръщение към кубинците президентът Мигел Диас-Канел, предаде Reuters. „Целта на тези преговори е чрез диалог да се намерят решения по двустранните разногласия между двете страни“, заяви Диас-Канел.
Nighttime protests grow against blackouts and the crisis in #Cuba. For the second consecutive night, Cubans took to the streets of Havana and other parts of the island to protest. pic.twitter.com/6nKeAfcGV6— Mina (@Mina696645851) 9 март 2026 г.