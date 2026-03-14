Протестите в Куба излязоха от контрол

В някои градове няма ток вече 8 дни

Днес, 11:06
Протестиращите започнаха да палят партийни централи

Протестите в Куба срещу сериозния недостиг на гориво, продължителните прекъсвания на електрозахранването и задълбочаваща се икономическа криза излязоха от контрол.

В Морон, провинция Сиего де Авила, демонстранти нахлуха в регионалната централа Комунистическата партия, подпалиха части от нея и демонстративно изгориха мебели и пропагандни материали на улицата. Стигна се до сблъсъци със силите за сигурност и стрелба, при която е ранен поне един младеж.

Това показват клипове в социалните мрежи и публикации в независими издания като CiberCuba. Кубинските власти не са коментирали протестите.

До драматичната ситуация се стигна, сле като САЩ блокираха доставките на петрол за Куба, най-вече от Венецуела. Каракас осигуряваше по 35 000 барела петрол на ден, което е половината от петролните нужди на острова. Но акцията на Вашингтон във Венецуела - и залавянето на президента Николас Мадуро - в началото на януари наруши споразумението.

Електропреносната мрежа на страната също не издържа. В някои градове, ключително части на Хавана, няма ток вече 8 дни. В много квартали няма и вода. През нощта кубинските градове се превръщат в апокалиптична картина с множество пожари заради запалване на боклук или изгаряне на дървени въглища, които семействата използват за готвене, пише Havana Times. 

Всичко това принуди правителството на Куба да започне спешни преговори със САЩ.  За тях съобщи в телевизионно обръщение към кубинците президентът Мигел Диас-Канел, предаде Reuters. „Целта на тези преговори е чрез диалог да се намерят решения по двустранните разногласия между двете страни“, заяви Диас-Канел.

 

