Израелската опозиция се обедини срещу Нетаняху

EPA/БГНЕС Нафтали Бенет /на снимката/ беше министър-председател на Израел в периода от 13 юни 2021 г. до 30 юни 2022 г. След него за половин година поста пое Яир Лапид.

Двама бивши премиери на Израел - Нафтали Бенет и Яир Лапид, сливат партиите си, за да се противопоставят на дългогодишната власт на премиера Бенямин Нетаняху.

Партията „Йеш Атид“ на Лапид и „Бенет 2026“ ще сформират съвместна партийна листа, наречена „Заедно“, която ще бъде ръководена от Бенет. Така Бенет и Лапид ще участват на предстоящите избори в Израел. Споразумението между Лапид и Бенет е подписано още снощи, потвърдиха от офиса на Лапид пред „Джерусалем Пост“.

Възможно е в новата партия да се влее и лидера на „Яшар!“ Гади Айзенкот, въпреки че той е отхвърлил предложението, защото не иска да бъде втори в йерархията.От миналия месец текат информации за преговори между Бенет, Айзенкот и Лапид за създаването на обща партия под името „Нов Израел“.

Проучванията показват, че Бенет има сериозен шанс да стане министър-председател. „Единството между нас е послание към целия народ на Израел. Ерата на разделението приключи и настъпи ерата на възстановяването“, написа той в X/Twitter.