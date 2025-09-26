Медия без
Нетаняху: Излезе, че убийството на евреи се отплаща

Днес, 18:20
Бенямин Нетаняху в ООН
EPA/BGNES
Бенямин Нетаняху в ООН

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изброи днес в речта си пред ООН победите на Израел срещу "Хамас", Иран и техните поддръжници, съобщи кореспондентът на БТА. 

В изказването си той говори и за ужасите, преживени от Израел на 7 октомври 2023 г.

Впечатление направи, че в знак на протест десетки дипломати напуснаха залата на ООН в началото на речта на Нетаняху. Въпреки това той бе бурно аплодиран от израелската делегация.

В речта си израелският премиер отговори на поредицата от дипломатически ходове на водещите съюзници на САЩ, които задълбочиха международната изолация на Израел и признаха Държавата Палестина, включително Белгия, Франция, Великобритания и Канада.

"Тази седмица лидерите на Франция, Великобритания, Австралия, Канада и други страни безусловно признаха съществуването на палестинска държава. Те направиха това след ужасите, извършени от "Хамас" на 7 октомври (2023 г.) – ужаси, които на този ден бяха приветствани от почти 90% от палестинското население", заяви Нетаняху.

"Знаете ли какво послание изпратиха на палестинците лидерите, които признаха Държавата Палестина тази седмица?", попита Нетаняху. "Това е едно много ясно послание: убийството на евреи се отплаща", добави той.

"С течение на времето много световни лидери се пречупиха. Те се пречупиха под натиска на пристрастните медии, радикалните ислямистки организации и антисемитските групи", каза израелският премиер.

"Има една позната поговорка: когато нещата станат трудни, трудни стават и хората. Е, за много от страните тук, когато нещата станаха трудни, вие се предадохте", подчерта Нетаняху.

"Зад затворени врати много от лидерите, които публично ни осъждат, ни благодарят насаме. Те ми казват колко ценят превъзходните разузнавателни служби на Израел, които многократно са предотвратявали терористични атаки в столиците им", каза още той.

Нетаняху направи изказването си на фона на насилието в Газа и увеличаващия се брой жертви сред мирното население. Миналата седмица комисия на ООН окачестви военната офанзива на Израел в Газа като геноцид, а правозащитни организации призоваха за намеса в анклава, за да се предотврати задълбочаването на хуманитарната криза там. Израел отхвърля доклада на ООН, като казва, че твърденията в него са лъжливи и офанзивата е насочена срещу "Хамас", а не срещу цивилни. Днес в речта си Нетаняху напълно отхвърли обвиненията, че Израел обрича на глад хората в Газа - "напротив, храним ги", каза той.

Войната в Газа започна, след като на 7 октомври 2023 г. групировки, водени от движението "Хамас", нападнаха Израел и убиха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници в Газа, сочат израелски данни. 

 

