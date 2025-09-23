Медия без
Тръмп изля гнева си върху ООН

Днес, 18:11

Американският президент Доналд Тръмп изля гнева си върху ООН по време на речта си пред генералната асамблея на световната организация. 

В началото на речта си Тръмп разбра, че не работи аутокюто му - екранът, върху който би трябвало да върви текста на речта му. Липсата на текст не попречи на Тръмп, но ООН изпита гнева му.  "Нямам нищо против да произнеса тази реч без аутокю, защото то не работи. Който и да управлява този аутокю, има големи проблеми. За 7 месеца сложих край на 7 безкрайни войни. Завърших седем безкрайни войни, ООН не помогна с нищо. Всичко, което получих от ООН е неработещ ескалатор и неработещо аутокю. Благодаря."

Тръмп заяви, че ООН има огромен потенциал, но организацията въобще не го реализира. "ООН открадна всички пари за ремонт на сградата на Секретариата на ООН. Някъде около 2-4 милиарда долара", атакува той и разясни: "Преди години предложих реконструкция на комплекса на ООН: мраморни подове, стени от махагон, всичко най-добро. Те избраха друг проект, струващ 2-4 милиарда долара, много по-лош, с огромни преразходи, без мраморни подове. Бях прав".

Тръмп обясни, че светът е "рухнал" след края на първия му мандат. Мирът е отстъпил място на "най-големите кризи", добави президентът на САЩ.

Президентът говори за войната в Украйна. "Всички мислеха, че Русия ще спечели за три дни, но те не успяха. Това поставя Русия в лоша светлина, това трябваше да отнеме няколко дни и продължава почти 4 години", добави той и отново декларира, че "САЩ са напълно готови да въведат строги мита срещу Русия, но за да бъдат тези мита ефективни, европейските страни трябва да се присъединят към нас".

"Европа не може да води борба с Русия и да продължава да купува нейните енергийни ресурси. Това е срамно", каза Тръмп и обясни нагледно, че страните от НАТО не са спрели да купуват руски енергийни ресурси и така всъщност те финансират война срещу себе си.

Тръмп нарече Китай и Индия "основни спонсори" на украинския конфликт заради икономическото им сътрудничество с Русия.

"Аз много добре умея да предсказвам събитията. Имам шапка: "Тръмп беше прав за всичко", напомни Доналд Тръмп и се върна на основната тема - състоянието на ООН.

"ООН не само не решава проблемите, но създава нови. Най-сериозният е нелегалната миграция. ООН финансира нахлуването на нелегални мигранти от другия край на света в мирни страни", добави Тръмп. Президентът на САЩ заяви в Общото събрание на ООН, че Щатите и другите страни са изправени пред същите проблеми с нелегалната миграция и "Няма друг избор, освен да действаме". "Виждаме самоубийството на Западна Европа", заключи американският президент.

Тръмп нарече въглеродния отпечатък измислица на "хора с лоши намерения". "Ние се отърваваме от така наречената "зелена енергия" - това е мит. Твърде скъпо, твърде слабо, за да осигури енергия на страната", каза Тръмп. "Вятърът не духа, вятърните мелници ръждясват, гният, струват цяло състояние, изискват огромни субсидии", обясни той и допълни: "Докато Европа затваря фабрики, за да направи въздуха чист, други страни изхвърлят тонове боклук в океаните и въздуха".

"Германия беше водена по болен път по въпросите на миграцията и енергетиката. Те преминаха и на "зелено", и фалираха. Новото ръководство на страната върна изкопаемите горива и атома — безопасно, правилно, много станции са отворени. Отдавам почит на Германия. "Зелена енергия" се оказа катастрофа, отсече Тръмп.


КАНДИДАТУРА:

Генералният директор на МАГАТЕ Рафаел Гроси издигна кандидатурата си за генерален секретар на ООН. "ООН е в трудна ситуация. Вярвам, че е възможно да се направи така, че ООН да има значение", каза Гроси. Аржентинският дипломат оглавява агенцията от декември 2019 г. На 25 септември 2023 г. беше утвърден за втори четиригодишен мандат, който ще продължи до 2027 г. 

Генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН) е Антониу Гутериш. През юни 2021 г. беше преизбран за втори мандат, който ще продължи до 2026 г.

 

 

 

 

 

