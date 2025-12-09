Зеленски каза "да" за предсрочни избори

Часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска Украйна да проведе президентски избори, държавният глава на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще направи всичко възможно такива да има скоро.

Зеленски, който е на посещение в Италия, заяви: "Утре ще бъда в Украйна и чакам предложения от партньорите и от нашите депутати за законодателни промени, за да се проведат избори по време на военно положение. Моля САЩ да ми помогнат, може би заедно с европейските колеги, да обезпечат сигурността при провеждането на изборите и тогава в течение на следващите 60-90 дни Украйна ще бъде готова за провеждане на избори".

Президентският мандат на Володимир Зеленски изтече официално на 20 май 2024 г., но той е президент на Украйна заради военното положение в страната в резултат на руската инвазия от февруари 2022 г. Чл. 19, параграф 1 от украинския закон "За правния режим на военното положение" забранява провеждането на избори (президентски, парламентарни и местни) по време на действието на военното положение.

В интервю за Politico Тръмп подчерта днес, че изборите трябва да станат възможно най-скоро, а администрацията на украинския държавен глава Володомир Зеленски умишлено отлага това.

"Да, мисля, че е време. Важно е да се проведат избори. Те използват войната като оправдание да не провеждат избори, но според мен украинците би трябвало да имат този избор. А може и Зеленски да спечели. Не знам кой би спечелил, но отдавна не са имали избори. Те говорят за демокрация, но в един момент това вече престава да бъде демокрация", заяви Тръмп.

Тръмп сравни Зеленски с П.Т.Барнъм - "най-великият шоумен в историята". "Велик търговец, може да продаде всеки продукт по всяко време", обясни Тръмп и допълни: "Накара Байдън да му даде 350 млрд. и какво получи - 25% от страната му липсва".

На въпрос коя страна има преимущество в преговорния процес за мир, президентът на САЩ каза, че Русия е в по-силна позиция.

"По този въпрос не може да има никакво съмнение. Това е Русия. Тя е много по-голяма страна. Това е война, която не трябваше да се случва. Честно казано, тя нямаше да се случи, ако аз бях президент, и не се случи през четирите години, когато бях. Гледах как се развиват събитията и си казах: „Уау, тук ще има проблеми". Можеше да прерасне, честно казано, в Трета световна война. Мисля, че сега най-вероятно това няма да се случи. Мисля, че ако не бях президент, можеше да избухне Трета световна война. Проблемът щеше да е много по-голям от сегашния, но дори и сега той е огромен. Това е голям проблем за Европа. И те не се справят добре", подчерта Тръмп.

Държавният глава на Съединените щати определи Европейския съюз като група от "западащи" нации, отслабена от стремежа си да бъде политкоректна.

"Европа не знае какво да направи (...) Европейците искат да са политкоректни и това ги прави слаби (...) Повечето европейски държави западат", каза Тръмп.