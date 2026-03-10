Русия и Украйна си разменят удари с дронове

Руска атака с дронове засегна втория по големина град в Украйна Харков и югоизточния град Днипро. При атаката бяха ранени над 20 души, съобщиха украинските власти, предаде БТА.

Руски дрон удари район близо до висок жилищен блок снощи в Харков, като рани 7 души, разби прозорци и запали автомобили, съобщи кметът на града Игор Терехов и местната полиция.

Втора атака рани четирима през нощта, след като дрон се взриви на пътя между две сгради, посочи Игор Терехов в "Телеграм".

Украинските военновъздушни сили посочиха, че Русия е атакувала Украйна с общо 137 дрона, от които 122 са били свалени или унищожени. В Днипро бяха ранени 10 души, сред които и 12-годишно момче, съобщи областният управител Олександър Ганжа в "Телеграм".

Украинските сили през последното денонощие са атакували с 41 дрона и са подложили 30 пъти на артилерийски обстрел граничните райони на руската Курска област, съобщи губернаторът на областта Александър Хинщайн.

"Общо през последното денонощие са свалени 41 вражески дрона от различен вид. Врагът 30 пъти подложи на артилерийски обстрел евакуирани райони. Десет дрона атакуваха територията на областта чрез пускане на взривни устройства", написа губернаторът в канала си в приложението за съобщения Макс.

Той отбеляза, че в резултат на атаки срещу село Илек, Беловски район, има един пострадал мъж и са повредени покривът и фасадата на една къща. В населеното място Комунар също има повредена къща, а в резултат на атаките е прекъснато електрозахранването в селища в Беловски район.

Хинщайн добави, че атаките са се разминали без жертви.