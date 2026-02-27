Медия без
Украйна е убедила Мъск да изключи Starlink за Русия

27 Февр. 2026
Украйна е убедила Мъск да изключи Starlink за руските военни след атака с дрон срещу правителствения квартал на Киев. Руски ударен дрон в края на януари е проникнал в правителствения квартал на Киев и „се е придвижил към офиса на Зеленски“. След това украински официални лица са убедили Илон Мъск да изключи Starlink за руските военни, пише американското списание The Atlantic.

The Atlantic твърди, че дронът е летял толкова ниско, че служителите в сградата на кабинета на министрите „са виждали как преминава под прозорците на седмия етаж“. По-късно той е бил идентифициран като руски BM-35. Дронът е паднал в съседна сграда, като я е повредил, без да причини жертви, съобщил украински служител пред журналисти. Изданието уточнява, че този инцидент досега не е бил публично описван.

Според версията на The Atlantic именно след този инцидент Киев се е обърнал към Мъск. Министърът на отбраната Михаил Фьодоров е представил на Мъск доказателства, че руските сили използват Starlink за управление на далекобойни дронове, включително този, който е проникнал в правителствения квартал.

След преговорите SpaceX е въвела „бял списък“ - достъп до Starlink само за верифицирани потребители - което е лишило руските военни, използващи терминалите нелегално, от връзка, описва събитията The Atlantic. В резултат координацията между руските подразделения на фронта е била нарушена и Въоръжените сили на Украйна са постигнали определени успехи.

След разговорите с Мъск, на 1 февруари украинското министерство на отбраната заяви, че в Украйна ще бъдат изключени непроверените терминали, а ще продължат да работят само тези, които са били оторизирани. Илон Мъск тогава отбеляза, че „изглежда предприетите стъпки… са дали резултат“.

Z-блогъри веднага започнали да се оплакват от проблеми с терминалите при руските военни, наричайки Мъск „фашист“. По-малко от седмица по-късно украинският генерален щаб заяви за забавяне на напредването на руските войски. До края на февруари OSINT анализатори и военни експерти потвърдиха спад до рекордно ниски темпове на завземане на територии от руснаците, включително заради изключването на Starlink и блокирането на Telegram.

Руснаците се опитват да заобиколят ограниченията на Мъск. По данни на The Atlantic украински кибероператори са се възползвали от това и са стартирали фалшива „регистрация в Starlink“ срещу заплащане, за да примамват руските военни да разкрият координатите на терминалите си. Групата 256th Cyber Assault Division заяви, че за една седмица е получила данни за 2420 терминала Starlink и позициите на руските войски.

