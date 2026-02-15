Медия без
Антикорупционните органи в Украйна задържаха на границата бивш министър

Днес, 14:07
Герман Галушченко
Герман Галушченко

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е бил задържан при опит да напусне страната. Галушченко, заедно с Тимур Миндич, е един от ключовите участници в корупционния скандал „Мидас“. След началото на следствието през ноември миналата година Галушченко беше освободен от длъжност, но до този момент не му беше повдигнато официално обвинение. Галушченко бе министър на енергетиката (2021–2025), после министър на правосъдието до ноември 2025 г.

САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) и НАБУ (Националното антикорупционно бюро) потвърдиха задържането. Галушченко е бил свален от нощния влак №67/68 Киев–Варшава на граничния пункт „Ягодин“. На границата е задействана забрана за напускане на страната, след което на място са пристигнали детективи на НАБУ и прокурори от САП. Антикорупционните органи на Украйна са задържали Галушченко по чл. 208 от украинския НПК /задържане „на местопрестъплението“/. Предстои съдът да определи мярка за неотклонение.

Скандалът „Мидас“.

  • Става дума за мащабна схема за корупция и изпиране на пари в енергийния сектор (главно в НАЕК „Енергоатом“ и други държавни компании). Според НАБУ са отклонявани пари по договори, имало е влияние върху назначения и злоупотреби със стотици милиони долари. Разследването започва през 2024 г., но кулминацията е през ноември 2025 г. с обиски, арести и записи на разговори.

 

