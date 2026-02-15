Антикорупционните органи в Украйна задържаха на границата бивш министър

Бившият министър на енергетиката на Украйна Герман Галушченко е бил задържан при опит да напусне страната. Галушченко, заедно с Тимур Миндич, е един от ключовите участници в корупционния скандал „Мидас“. След началото на следствието през ноември миналата година Галушченко беше освободен от длъжност, но до този момент не му беше повдигнато официално обвинение. Галушченко бе министър на енергетиката (2021–2025), после министър на правосъдието до ноември 2025 г.

САП (Специализираната антикорупционна прокуратура) и НАБУ (Националното антикорупционно бюро) потвърдиха задържането. Галушченко е бил свален от нощния влак №67/68 Киев–Варшава на граничния пункт „Ягодин“. На границата е задействана забрана за напускане на страната, след което на място са пристигнали детективи на НАБУ и прокурори от САП. Антикорупционните органи на Украйна са задържали Галушченко по чл. 208 от украинския НПК /задържане „на местопрестъплението“/. Предстои съдът да определи мярка за неотклонение.



Скандалът „Мидас“.